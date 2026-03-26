«Κινείται για Τονάλι στο τέλος της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ψηλά στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Σάντρο Τονάλι. Όπως αποκάλυψε σε δημοσίευμά της η «Daily Mail», ο 25χρονος Ιταλός μέσος έχει μπει εδώ και καιρό στο... μάτι της Γιουνάιτεντ, η οποία μάλιστα πρόκειται να κινηθεί για την απόκτησή του από τη Νιούκαστλ, μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Ο Τονάλι μετακόμισε στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2023, όταν άφησε τη Μίλαν, ενώ συνολικά με τη Νιούκαστλ έχει πραγματοποιήσει 104 εμφανίσεις, τις οποίες έχει συνδυάσει με 10 γκολ και 10 ασίστ.

