Ήταν να μην πάρει φόρα ο Παναιτωλικός, ο οποίος μετά την τεσσάρα που έριξε στη Λάρισα την προηγούμενη αγωνιστική, καθάρισε και τον Asteras AKTOR στο Αγρίνιο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επικρατώντας 3-1.

Σε ακόμα ένα παιχνίδι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι μεταγραφές του Γενάρη, με τον Φάρλεϊ Ρόσα να σερβίρει στον Μπάτζι το δεύτερο τέρμα των «καναρινιών», με το οποίο προηγήθηκαν 2-1, πριν έρθει ο Άλεξιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο και κλειδώσει το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά φέτος!

Τεράστια βαθμολογική ανάσα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η οποία ανέβηκε στους 21 βαθμούς και την 9η θέση, πέντε πόντους πιο πάνω από τους Αρκάδες, οι οποίοι παρέμειναν στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Κουτσερένκο κάτω από τα γκολπόστ, με τους Σιατσιά, Γκράναθ, Σιέλη και Μανρίκε να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Μπουχαλάκης-Εστέμπαν το δίδυμο στα χαφ, με τον Λομπάτο στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Φάρλεϊ Ρόσα στο αριστερό και τον Ματσάν σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Μπάτζι.

Ανάλογη προσέγγιση από τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος επέλεξε τον Παπαδόπουλο κάτω από την εστία, με τους Δεληγιαννίδη, Αλάγκμπε, Καστάνιο και Σιλά να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Μούμο-Τσίκο στον άξονα με τον Μπαρτόλο μπροστά τους. Στο δεξί φτερό ο Μίτροβιτς, στο αριστερό ο Κετού και στην κορυφή ο Τζοακίνι.

Το ματς:

Δυνατά μπήκε στο ματς ο Αστέρας, που απείλησε νωρίς μετά από σέντρα του Μίτροβιτς και απομάκρυνση του Κουτσερένκο, με τον Κετού να παίρνει το ριμπάουντ αλλά να μην μπορεί να νικήσει τον Ουκρανό τερματοφύλακα από καλή θέση. Οι δύο ομάδες δεν πίεζαν ψηλά, επιλέγοντας να περιμένουν στη μεσαία γραμμή, κάτι που τους επέτρεπε να κυκλοφορούν με σχετική άνεση την μπάλα και να βρίσκουν χώρους στον άξονα.

Το παιχνίδι μεταφερόταν εύκολα από τη μία πλευρά στην άλλη, καθώς καμία από τις δύο δεν είχε τις γραμμές της ιδιαίτερα κοντά. Ο Μπουχαλάκης για τον Παναιτωλικό ανέλαβε τον ρόλο του οργανωτή, ψάχνοντας συχνά την αριστερή πλευρά και τον Φάρλεϊ Ρόσα, που δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον Δεληγιαννίδη.

Από μία ενέργεια του Ρόσα στο 20' προήλθε το κόρνερ που έφερε το 1-0. Ο Ματσάν συνεργάστηκε με τον Λομπάτο, πέρασε τον Μπαρτόλο και με ένα απίθανο σουτ από το ύψος της περιοχής έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Παπαδόπουλου, που ήταν ανήμπορος να αντιδράσει.

Ο Αστέρας αντέδρασε, αύξησε την πίεση και άρχισε να πατά πιο συχνά περιοχή, όμως τα σουτ των Σιλά, Μούμο και Κετού δεν βρήκαν στόχο. Ωστόσο, το γκολ ήρθε στο 39', όταν μετά από κομπίνα σε κόρνερ και γύρισμα του και ένα-δύο του Μίτροβιτς με τον Μπαρτόλο και γύρισμα του πρώτου, ο Λομπάτο ανέτρεψε τον Κετού. Ο διαιτητής Ευαγγέλλου πήγε στο on field review για να δει τη φάση και έδειξε πέναλτι, με τον Μπαρτόλο να ευστοχεί για το 1-1, λίγο πριν την ανάπαυλα.

Το πρώτο τέταρτο της επανάληψης κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν καθαρές φάσεις. Η εικόνα παρέμεινε άτονη μέχρι τη διπλή αλλαγή του Ράσταβατς, που έριξε στο ματς τους Μακέντα και Καλτσά, ψάχνοντας περισσότερη ενέργεια και παρουσία στην επίθεση.

Ωστόσο, αντί να αλλάξει υπέρ του η ροή, ο Αστέρας είδε τον Παναιτωλικό να χτυπά στο 64'. Ο Ματσάν έσπασε ωραία στον Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος από τα αριστερά είχε τον χρόνο και τον χώρο να σημαδέψει στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο ολομόναχος Μπάτζι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, μένοντας χωρίς τελική προσπάθεια μέχρι εκείνο το σημείο στο δεύτερο μέρος και χωρίς δημιουργία στο τελευταίο τρίτο. Αντίθετα, ο Παναιτωλικός κέρδιζε μέτρα και αυτοπεποίθηση όσο περνούσε η ώρα, βλέποντας τον αντίπαλο ακίνδυνο.

Μάλιστα, στο 81' κλείδωσε την υπόθεση νίκη. Ο Σμυρλής μπήκε δυναμικά στην περιοχή και έσπασε στον Μπουχαλάκη, το σουτ του οποίου κόντραρε και στρώθηκε στον Άλεξιτς, που με κοντινό τελείωμα στην κίνηση διαμόρφωσε το 3-1, χαρίζοντας στους Αγρινιώτες δεύτερη σερί νίκη.

MVP: Ο Αλεξάντρου Ματσάν πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ της σεζόν στην Ελλάδα και έκανε ακόμα ένα καλό ματς δημιουργικά, έχοντας για άξιο συμπαραστάτη τον Φάρλεϊ που ταλαιπώρησε πολύ τον Δεληγιαννίδη.

Η «σφυρίχτρα»: Μέτρια διαιτησία από τον Ευαγγέλου, ο οποίος μοίρασε αρκετές κάρτες, ενώ δεν έχει δει το καθαρό πέναλτι που έκανε ο Λομπάτο στον Κετού, με τον VAR Παπαπέτρου να τον καλεί σε on field review για να διορθώσει την απόφασή του.

Οι ενδεκάδες:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Σατσιάς (57' Μλάντεν), Σιέλης, Γράναθ, Μανρίκε (85' Αποστολόπουλος), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Λομπάτο (71' Άλεξιτς), Ματσάν, Φάρλεϊ (71' Σμυρλής), Μπάτζι (85' Γκαρσία).

Asteras AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης (71' Άλχο), Αλάγμπε, Καστάνιο, Σιλά, Τσίκο (71' Έντερ), Μούμο, Μίτροβιτς (62' Καλτσάς), Μπαρτόλο (82' Οκό), Κετού, Τζοακίνι (62' Μακέντα).

