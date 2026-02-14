Παναθηναϊκος: Ανοιχτή η συζήτηση στο πέντε, ακούστηκε το όνομα του Ρεϊνολντς

O Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Φενέρ στην εκπνοή του χρόνου από το Buzzer Beater του Μπάλτγουιν,σηκώνει κεφάλι και προχωρά για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μέσα σε όλα περιμένει και την άφιξη του Χέιζ Ντεϊβις,που θα τον βοηθήσει πολύ καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ έχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το Τριφύλλι.

