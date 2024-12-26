Πήρε φόρα και έκανε πόστερ τον Μπλόσομγκεϊμ με… monster dunk ο Πουαριέ

Μονακό και Εφές κοντράρονται στο «Γκαστόν Μεντεσίν» για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Βενσάν Πουαριέ φρόντισε να προσφέρει μια από τις φάσεις του μήνα από την πρώτη κιόλας περίοδο του αγώνα.



Με δύο λεπτά περίπου να απομένουν για το φινάλε του 10λεπτου, ο Γάλλος σέντερ πήρε φόρα και με τρομακτικό κάρφωμα, έκανε… πόστερ τον «δύσμοιρο» Μπλόσομγκεϊμ ο οποίος πήγε να στηθεί για να πάρει το επιθετικό φάουλ, αλλά έκανε επί της ουσίας ακόμη πιο εντυπωσιακή τη φάση.

VINCENT POIRIER NE YAPTI ÖYLE? 🤯@AnadoluEfesSK 🔵⚪ pic.twitter.com/oafuJySUgy — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) December 26, 2024

