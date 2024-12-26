Λογαριασμός
Πήρε φόρα και έκανε πόστερ τον Μπλόσομγκεϊμ με… monster dunk ο Πουαριέ

Ο Βενσάν Πουαριέ προσέφερε μία από τις εντυπωσιακότερες φάσεις του μήνα στην Euroleague στο εκτός έδρας ματς της Εφές με τη Μονακό.

sporfm

Μονακό και Εφές κοντράρονται στο «Γκαστόν Μεντεσίν» για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Βενσάν Πουαριέ φρόντισε να προσφέρει μια από τις φάσεις του μήνα από την πρώτη κιόλας περίοδο του αγώνα.


Με δύο λεπτά περίπου να απομένουν για το φινάλε του 10λεπτου, ο Γάλλος σέντερ πήρε φόρα και με τρομακτικό κάρφωμα, έκανε… πόστερ τον «δύσμοιρο» Μπλόσομγκεϊμ ο οποίος πήγε να στηθεί για να πάρει το επιθετικό φάουλ, αλλά έκανε επί της ουσίας ακόμη πιο εντυπωσιακή τη φάση.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: μπάσκετ Μονακό
