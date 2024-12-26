Φενέρμπαχτσε: Η ομάδα που θέλει να πάρει τον Ακαϊντίν

Λογαριασμός
Ο σύλλογος που θέλει δανεικό τον Ακαϊντίν από τη Φενέρμπαχτσε

Ανοιχτό φαίνεται ότι είναι το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί εκ νέου από τη Φενέρμπαχτσε ο Σαμέτ Ακαϊντίν.

Όπως αναφέρεται στην Τουρκία ο πρώην στόπερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μποντρουμσπόρ, η οποία σκοπεύει να κάνει πρόταση στη Φενέρ ώστε να τον αποκτήσει με τη μορφή δανειμού μέχρι το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.



Ο 30χρονος αμυντικός μετράει επτά συμμετοχές με ένα γκολ τη φετινή ομάδα με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η Μποντρουμσπόρ, η οποία έχει στο τιμόνι της τον παλαίμαχο γκολκίπερ, Βόλκαν Ντεμιρέλ, δίνει μάχη για την παραμονή στη Super Lig, καθώς βρίσκεται εντός της επικίνδυνης ζώνης (17η από τις 19 ομάδες).
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Φενέρμπαχτσέ Τουρκία
