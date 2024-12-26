Φενέρμπαχτσε: Η ομάδα που θέλει να πάρει τον Ακαϊντίν

Ανοιχτό φαίνεται ότι είναι το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί εκ νέου από τη Φενέρμπαχτσε ο Σαμέτ Ακαϊντίν.



Όπως αναφέρεται στην Τουρκία ο πρώην στόπερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μποντρουμσπόρ, η οποία σκοπεύει να κάνει πρόταση στη Φενέρ ώστε να τον αποκτήσει με τη μορφή δανειμού μέχρι το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

μετράει επτά συμμετοχές με ένα γκολ τη φετινή ομάδα με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.Η Μποντρουμσπόρ, η οποία έχει στο τιμόνι της τον παλαίμαχο γκολκίπερ,, δίνει μάχη για την παραμονή στη Super Lig, καθώς βρίσκεται εντός της επικίνδυνης ζώνης (17η από τις 19 ομάδες).

