Πήρε... εκδίκηση ο Βινίσιους και η FIFA τον έχρισε κορυφαίο όλων για το 2024!

Λίγο καιρό νωρίτερα, σύσσωμη η Ρεάλ αποφάσισε να «μποϊκοτάρει» τη Χρυσή Μπάλα, μόλις ενημερώθηκε ότι ο Βίνι ηττήθηκε από τον Ρόδρι.
Τώρα, ο Βραζιλιάνος αστέρας των «μερένγκες» πήρε την... εκδίκησή του και αναδείχθηκε κορυφαίος όλων για τη FIFA, μέσα στο 2024.
Ως γνωστόν η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απονέμει τις δικές της διακρίσεις, ξέχωρα από το France Football και έκρινε πως ο Βινίσιους ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε κάθε άλλον μέσα στο έτος το οποίο σε λίγες μέρες μάς αποχαιρετά.
Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024
