Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πήρε... εκδίκηση ο Βινίσιους και η FIFA τον έχρισε κορυφαίο όλων για το 2024!

Λίγο καιρό νωρίτερα, σύσσωμη η Ρεάλ αποφάσισε να «μποϊκοτάρει» τη Χρυσή Μπάλα, μόλις ενημερώθηκε ότι ο Βίνι ηττήθηκε από τον Ρόδρι - Τώρα, ο Βραζιλιάνος αστέρας των «μερένγκες» πήρε την... εκδίκησή του

Vinicius Junior

Λίγο καιρό νωρίτερα, σύσσωμη η Ρεάλ αποφάσισε να «μποϊκοτάρει» τη Χρυσή Μπάλα, μόλις ενημερώθηκε ότι ο Βίνι ηττήθηκε από τον Ρόδρι.

Τώρα, ο Βραζιλιάνος αστέρας των «μερένγκες» πήρε την... εκδίκησή του και αναδείχθηκε κορυφαίος όλων για τη FIFA, μέσα στο 2024.

Ως γνωστόν η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απονέμει τις δικές της διακρίσεις, ξέχωρα από το France Football και έκρινε πως ο Βινίσιους ήταν ο ποδοσφαιριστής που ξεπέρασε κάθε άλλον μέσα στο έτος το οποίο σε λίγες μέρες μάς αποχαιρετά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark