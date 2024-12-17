Λογαριασμός
Εμφάνιση νέας ευρωπαϊκής Λίγκας με επίσημο αίτημα που κατατέθηκε σε FIFA και UEFA

Μια νέα διοργάνωση 96 ομάδων και τεσσάρων κατηγοριών εμφανίζεται από την Α22 Sports Management - Στηρίζει την προσπάθεια η Ρεάλ, υπάρχουν διαφορές από τη Super League - «Καμία ελπίδα» λένε στην UEFA

Ρεάλ Μαδρίτης

Μια νέα προσπάθεια πρόκλησης ταραχής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο φαίνεται ότι ετοιμάζεται, προς μελλοντική… αντικατάσταση του Champions League.

Ένα τουρνουά που θα θυμίζει την αποτυχημένη απόπειρα της European Super League, όχι απλά βρίσκεται στα σκαριά, αλλά θα κατατεθεί κι επίσημα το πλάνο με κάθε λεπτομέρεια το προσεχές διάστημα στην UEFA.

Η Α22 Sports Management παρουσίασε την νέα ιδέα για το τουρνουά που θα περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες (σταρ με 16 ομάδες, χρυσή με 16 ομάδες, μπλε και union με 32 ομάδες η καθεμιά).

Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των Times η Ρεάλ Μαδρίτης στηρίζει αυτό το εγχείρημα, που θα λειτουργεί με ανόδους και υποβιβασμούς, ενώ θα προβάλλεται ζωντανά μέσω νέας, επίσημης πλατφόρμας αντί για επίτευξη συμφωνίας με συνδρομητικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Οι Times συνεχίζουν το θέμα και αναφέρουν πως στην UEFA, αυτά που ακούστηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της προσπάθειας για τη νέα Λίγκα, είναι πως δεν έχει καμία ελπίδα και πως πρόκειται για το «αστείο των Χριστουγέννων».

Πηγή: sport-fm.gr

