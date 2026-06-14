Νέα βιογραφία για τον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό

Από την παιδική του ηλικία στην περιοχή Νορντ της Γαλλίας μέχρι την παρουσία του στη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του κορυφαίου στον κόσμο ομίλου πολυτελείας, LVMH αποτελεί το θέμα βιογραφίας που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες.

Στο βιβλίο «Bernard Arnault, son univers impitoyable», που εκδόθηκε από τον La Tribu, η ειδικός στη βιομηχανία της μόδας Οντρέ Μιλέ εξερευνά την παιδική του ηλικία σε μια εύπορη οικογένεια από το Ρουμπέ.

Το βιβλίο καταγράφει την πορεία του και το πώς έγινε ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στον κόσμο, επικεφαλής οικογενειακής περιουσίας που εκτιμήθηκε από το Bloomberg στα 162 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2026.

«Στη δεύτερη τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπερνάρ Αρνό ήταν ο μόνος Ευρωπαίος επιχειρηματίας που ήταν παρών και, κατά την απουσία του Εμανουέλ Μακρόν, κατείχε τη θέση του αρχηγού κράτους. Είναι ανάμεσα σε αυτούς τους ολιγάρχες, τους νέους κυρίαρχους ενός κόσμου όπου οι δισεκατομμυριούχοι είναι πιο ισχυροί από τα ίδια τα κράτη. Πώς ο γιος ενός επιχειρηματία του κατασκευαστικού κλάδου από το Ρουμπέ ανέβηκε σε ένα τέτοιο επίπεδο εξουσίας; Η άνευ προηγουμένου έρευνα αποκαλύπτει αυτό που κανένα βιβλίο δεν έχει φανερώσει ακόμα: τις εσωτερικές λειτουργίες της ανόδου, τους κανόνες του παιχνιδιού - εξωφρενικούς για μερικούς, συναρπαστικούς για άλλους - της πιο εντυπωσιακής γαλλικής ιστορίας επιτυχίας» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου το οποίο βασίζεται σε πηγές και αδημοσίευτες μαρτυρίες από τις εργατικές γειτονιές της βόρειας Γαλλίας μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης.

Η συγγραφέας αναφέρεται στην περίοδο που ο Αρνό πέρασε στη φημισμένη Πολυτεχνική Σχολή στο Παρίσι, Polytechnique, όπου διέπρεψε στον υπολογισμό πιθανοτήτων, αλλά λιγότερο στις γενικές γνώσεις, σύμφωνα με τους βαθμούς του.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του εκπαίδευσης το 1970, κηρύχθηκε από τον γαλλικό στρατό «ακατάλληλος να του ανατεθεί θέση ευθύνης». «Τώρα, πενήντα χρόνια αργότερα, ηγείται περισσότερων από 200.000 υπαλλήλων και διευθύνει 75 από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες πολυτελείας στον κόσμο. Ο άνθρωπος που «συμμετείχε ελάχιστα στην ομαδική εργασία» τώρα προεδρεύει ενός ομίλου με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζεται στην περίληψη της βιογραφίας.

Στο βιβλίο υπάρχουν υπονοούμενα για την υποστήριξη που έλαβε ο επιχειρηματίας από το γαλλικό κράτος, στην αρχή της πορείας του.

Ο Αρνό, σύμφωνα με το Forbes ξεκίνησε επενδύοντας 15 εκατομμύρια δολάρια από την οικογενειακή επιχείρηση για να αγοράσει τον Christian Dior το 1984. Τα πέντε παιδιά του Αρνό εργάζονται όλα στον LVMH.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.