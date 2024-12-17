Αταμάν: Μεγάλη ευκαιρία το ΝΒΑ για όλους τους Ευρωπαίους προπονητές

Μια πρώτη γεύση της μεγάλης συνέντευξης του Εργκίν Αταμάν, που θα βγει στον αέρα στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης στο κανάλι «SKWEEK», δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού αποκάλυψε τι του είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και τον έπεισε να έρθει στο «τριφύλλι», ενώ μεταξύ άλλων αναφέρεται στο ΝΒΑ και τον γιο του.

Για το γιατί διάλεξε τον Παναθηναϊκό: «Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι με σεβόταν ως προπονητή, αλλά πίστευε σε εμένα, με έβλεπε ως ηγέτη. Ήμουν περήφανος όταν μου το είπε αυτό. Όταν είπε ότι με αγαπάει ως άνθρωπο, για τον χαρακτήρα μου, δέχθηκα κατευθείαν».

Για το πώς να γίνει κάποιος καλός προπονητής: «Δεν είναι σημαντικό να ξέρεις πολύ καλό μπάσκετ ή να καταλαβαίνεις τα τεχνικά στοιχεία και τα συστήματα. Αυτό που μετράει είναι το πάθος, η αυτοπεποίθηση και η προθυμία να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Ποτέ μη σκεφτείς πως είσαι αρκετός, δεν είσαι. Και φυσικά, χρειάζεσαι τύχη».

Για το αν ο γιος του θα γίνει προπονητής μία μέρα: «Έχει μεγάλο πάθος για το άθλημα, και ελπίζω να γίνει το επάγγελμά του μία μέρα. Ξέρεις τι μου λέει;

"Δεν θέλω να πάω στο κολλέγιο, θέλω να ξεκινήσω επαγγελματικά ως βοηθός προπονητή". Είπα όχι. Δεν πραγματοποίησα το όνειρό μου να γίνω ο πρώτος Ευρωπαίος προπονητής στο ΝΒΑ, αλλά του είπα ότι θα πάει στο κολλέγιο, θα αρχίσει να δουλεύει ως αναλυτής βίντεο, θα μελετήσει στην Αμερική, και ίσως μετά από όλα αυτά θα μπορέσει να γίνει ο νεότερος Ευρωπαίος προπονητής στο ΝΒΑ».

Για το ενδεχόμενο να πάει από την Ευρώπη στο ΝΒΑ: «Για όλους τους Ευρωπαίους προπονητές είναι μεγάλη ευκαιρία. Έχω αυτοπεποίθηση και δε φοβάμαι. Έγραψα ιστορία με την Μπεσίκτας, με την Γαλατάσαραϊ, και έγραψε ιστορία με την Εφές. Πήγα στον Παναθηναϊκό όταν ήταν 17ος και είχαμε μία ιστορική σεζόν. Αν κάποια ομάδα του ΝΒΑ με καλέσει να γίνω προπονητής της, θα πάω εκεί με όλη μου την αυτοπεποίθηση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.