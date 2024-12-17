Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πιστεύω ότι είμαι ο πιο σταθερός παίκτης στο NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο για όλους και για όλα! Ο Greek Freak, που διεκδικεί τα ξημερώματα με τους Μπακς το NBA Cup απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (18/12, 03:30), μίλησε στο Athletic και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο τι τον έκανε να μη χάσει την πίστη του στην ομάδα, παρότι ξεκίνησε τη σεζόν με 2-8 νίκες, εξήγησε γιατί έχει σταματήσει να καρφώνει τόσο πολύ, βάζοντας περισσότερο στο παιχνίδι του φέτος το mid-range σουτ, ενώ στάθηκε και στην αναγνώριση, που θα ήθελε να λαμβάνει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πιστεύω στον εαυτό μου. Πραγματικά πιστεύω στον εαυτό μου. Αλήθεια. Πιστεύω στη δουλειά που κάνω. Πιστεύω στο mindset που έχω. Πιστεύω στα πάντα γύρω από τον εαυτό μου.

Καλό ή κακό. Νίκη ή ήττα. Καλό παιχνίδι ή κακό παιχνίδι. Δεν με νοιάζει. Πιστεύω πραγματικά στον εαυτό μου και τις ικανότητές μου. Ξέρω ότι αυτή δεν είναι μια σεζόν που θα είμαστε κάτω. Όχι, όχι, όχι. Ήξερα ότι θα ανατρέψουμε την κατάσταση, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Ξέρω πραγματικά τον εαυτό μου.

Όταν τα πράγματα πάνε άσχημα, οι άνθρωποι πέφτουν. Εγώ έχω λίγο διαφορετική προσέγγιση.

Πλέον δεν καρφώνω. Παλιά κάρφωνα 10-12 φορές ανά ματς. Ίσως δεν μπορώ να καρφώνω πια. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να είμαι πιο έξυπνος με το σώμα μου και το πώς παίζω φέτος.

Πρέπει να αποτελώ απειλή και θέλω να εξελίξω το παιχνίδι μου. Θέλω να διευρύνω το παιχνίδι μου. Θέλω να βάλω μια άλλη διάσταση στο παιχνίδι μου και με έχει βοηθήσει (σ.σ. το mid-range σουτ), οπότε θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Φέτος, προσπαθώ να επικεντρωθώ πολύ στα σουτ μέσης απόστασης, στα floaters, στα hooks, στις διαφορετικές γωνίες, στο footwork, στα plays από το elbow. Μέχρι στγμής με έχουν βοηθήσει.

Τι είναι διαφορετικό; Πρέπει να το κάνω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να πάρω αυτά τα σουτ. Πρέπει να τα εκτελέσω με αυτοπεποίθηση. Κάνουν το παιχνίδι μου πιο εύκολο, γιατί μου επιτρέπουν να γίνω απειλή έξω από τη ρακέτα. Όταν οι αντίπαλοι γεμίζουν το ζωγραφιστό, πρέπει να σουτάρω.

Να δώσω τα εύσημα; Είναι πολύ νωρίς για να δώσω εύσημα. Ας παίξουμε. Ας κερδίσουμε. Ας κερδίσουμε παιχνίδια. Ας είμαστε επιτυχημένοι. Είναι ένας ομαδικός συνδυασμός. Πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει ο καθένας να είναι δεκτικός να ακούσει, να είναι μαθητής. Και χρειάζεται ο καθένας να είναι ειλικρινής και να σου λέει τα πράγματα ως έχει.

Κάποιες φορές απογοητεύομαι γιατί είμαι ανταγωνιστικός και βελτιώνομαι. Και πιστεύω ότι δεν λαμβάνω την αναγνώριση που θα έπρεπε. Και αυτό κάποιες φορές είναι απογοητευτικό. Σκέφτομαι ''κάνω τη δουλειά μου;'' Και μετά λέω ''ναι, κάνεις τη δουλειά σου. Βελτιώνεσαι. Κάνεις τη δουλειά που πρέπει''.

Πραγματικά πιστεύω ότι είμαι ο πιο σταθερός παίκτης στο NBA. Από την 6η, την 7η, την 8η, την 9η, τη 10η, την 11η, τη 12η σεζόν μου. Κάθε χρόνο.

Αλλά εντάξει, κάποιες φορές δεν παίρνεις την αναγνώριση όταν τη θέλεις. Ίσως, όμως, μια μέρα, ελπίζω, να την πάρεις».

