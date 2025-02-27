Αν και στις εποχές δόξας του ήταν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του κόσμου, ο Ζεράρ Πικέ ονειρεύεται ένα πιο επιθετικό και θεαματικό ποδόσφαιρο.

Ο άλλοτε θρύλος της Μπαρτσελόνα και την εθνικής ομάδας της Ισπανίας, μιλώντας στο podcast «Bajo los Palos» με τον Ικέρ Κασίγιας, πρότεινε επαναστατική, όσο και ρηξικέλευθη ιδέα, με την οποία θα μπορούσε να αλλάξει τελείως το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Συγκεκριμένα, πρότεινε πως αν ένα παιχνίδι ολοκληρωθεί χωρίς σκορ, δηλαδή μείνει στο 0-0, τότε, καμία από τις δύο ομάδες να μην πάρει βαθμό! Η ιδέα του αυτή βασίζεται στο γεγονός πως όσο θα πλησιάζει η λήξη του αγώνα, τότε, οι ποδοσφαιριστές θα ανεβάζουν ακόμα περισσότερες «στροφές» ώστε να μην μείνουν με... άδεια χέρια.

«Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο, να ξοδεύεις 100, 200 και 300 ευρώ και να βλέπεις ένα παιχνίδι που λήγει 0-0. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Μία πρόταση που πρέπει να μελετήσουμε θα είναι πως αν ένα ματς τελειώνει με 0-0, οι δύο ομάδες να μην παίρνουν βαθμούς. Έτσι είμαι σίγουρος πως από το 70ο λεπτό κι ύστερα όλα τα ματς θα ανοίγουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

