Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Καθαρά Δευτέρα στις 22.00

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

ΑΕΚ-Ολυμπιακός, το απόλυτο ντέρμπι κορυφής. Σχολιάζουν ο προπονητής Σάκης Τσιώλης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Ηρακλή Τσίκινη, πρώην διεθνή διαιτητή.

Θέμα: Το στοίχημα της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης - στο studio ο νομικός αθλητικού δικαίου Λάκης Σημαιοφορίδης.

Ρεπορτάζ: Η δολοφονία Λυγγερίδη, η εισαγγελική πρόταση και τα νέα στοιχεία. Αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα και αναλύει ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης.

Το μακροβιότερο talk show, την Καθαρά Δευτέρα στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.40, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

