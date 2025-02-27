Πένθος στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έφυγε» σε ηλικία 48 ετών ο Χαβιέ Δοράδο

Στο πένθος βυθίστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης και το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα από το μεσημέρι της Πέμπτης (27/2), ο βετεράνος Ισπανός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χαβιέ Δοράδο «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών.

Οι ιστοσελίδες της Ιβηρικής χώρας αναφέρουν ότι ο Δοράδο, βίωνε έναν «γολγοθά» καθώς εδώ και αρκετά χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τη λευχαιμία από την οποία και εν τέλει κατέληξε.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Javier Dorado. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.