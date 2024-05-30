Ισπανός δικαστής ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, για τη φερόμενη συμμετοχή του σε παράνομες πληρωμές κατά τη μετεγκατάσταση του Super Cup της Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία.

Ο δικαστής Ντέλια Ροντρίγκο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ενδείξεις για διάπραξη αδικημάτων στη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Kosmos του Πικέ και της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (RFEF), σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο πρώην πρόεδρος της RFEF Λουίς Ρουμπιάλες, η Sela Sport Company της Σαουδικής κυβέρνησης και ο Πικέ υπέγραψαν συμφωνίες το 2019 και το 2020 σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία του Πικέ θα λάμβανε 40 εκατομμύρια ευρώ (43,3 εκατομμύρια δολάρια) ως «μπόνους επιτυχίας» για τους αγώνες που διεξάγονται στη Σαουδική Αραβία κάθε χρόνο.

Η RFEF επρόκειτο να λάβει 400 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη συμφωνία.

«Τα στοιχεία που διερευνώνται στην παρούσα διαδικασία προέρχονται από πιθανές παρανομίες με ποινικές συνέπειες σε συμβάσεις ή συμφωνίες», ανέφερε ο Ροντρίγκο. Ο Πικέ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το δικαστήριο ερευνά από τον Ιούνιο του 2022 εάν ο Ρουμπιάλες διέπραξε αδίκημα που αφορά σε ακατάλληλη διαχείριση όταν η RFEF συμφώνησε με την εταιρεία Kosmos του Πικέ να μετακινήσει το τουρνουά.

Τον Μάρτιο, η αστυνομία ερεύνησε τα κεντρικά γραφεία της RFEF και ένα διαμέρισμα που ανήκε στον Ρουμπιάλες και συνέλαβε επτά άτομα στη διάρκεια έρευνας για διαφθορά σχετικά με τη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ρουμπιάλες, ο οποίος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραγία, ενημερώθηκε ότι ήταν ύποπτος έρευνας από την αστυνομία τον Απρίλιο, αφού επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι δύο μηνών στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Πικέ, ο οποίος έπαιξε για την Μπαρτσελόνα σε αγώνες του Super Cup στη Σαουδική Αραβία, έλαβε αρχικά μια ετήσια πληρωμή τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για έξι χρόνια, η οποία παρατάθηκε κατά τέσσερα χρόνια.

Ο Πέδρο Ρότσα, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν επικεφαλής του οικονομικού τμήματος της RFEF, δεν συγκάλεσε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής όπως θα έπρεπε να κάνει για να αναλύσει την τετραετή παράταση της συμφωνίας.

Ο Ρότσα εξελέγη πρόεδρος του RFEF τον περασμένο μήνα παρά το γεγονός ότι τέθηκε υπό έρευνα αφού κατέθεσε ως μάρτυρας στο δικαστήριο και είπε ότι δεν είχε γνώση ή ευθύνη για κανένα από τα φερόμενα εγκλήματα που ερευνώνται στην υπόθεση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.