Ένα περιστατικό που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023 επανήλθε στο προσκήνιο, με βίντεο όπου διακρίνεται ο Ρόι Κιν να χτυπά έναν οπαδό της Άρσεναλ με αγκωνιά να γίνεται viral.

Αυτές τις μέρες εκδικάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση, με το βίντεο από κάμερα ασφαλείας του Emirates να έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό διακρίνεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έρχεται έρχεται στα χέρια με τον 43χρονο Σκοτ Λο την ημέρα του αγώνα μεταξύ Λονδρέζων και «κόκκινων διαβόλων» στο Λονδίνο.

Ο Ιρλανδός τραβά από την μπλούζα τον άντρα και τον χτυπά με τον αγκώνα του, προτού επέμβει ο άλλοτε μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Μίκα Ρίτσαρντς, που τράβηξε μακριά τον Λο.

Ο Κιν υποστηρίζει ότι νωρίτερα, ο φίλος της Άρσεναλ του έριξε κουτουλιά, κάτι που η πλευρά του δεύτερου αρνείται - υποστηρίζοντας ότι ο Λο βιαζόταν να πάει στην τουαλέτα και χρησιμοποίησε το κεφάλι του για αυτοάμυνα όταν ο Ιρλανδός τον αποκάλεσε «χοντρούλη».

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.

Roy Keane’s incident with an Arsenal fan at the Emirates. 👀



🎥 @MirrorFootball pic.twitter.com/vFxjrY0GSf — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 30, 2024

