Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο ντοκουμέντο απεικονίζει τον Ρόι Κιν να ρίχνει αγκωνιά σε οπαδό της Άρσεναλ

Ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Ρόι Κιν να χτυπάει με αγκωνιά έναν οπαδό της Άρσεναλ κάνει τον γύρο του διαδικτύου  

Ρόι Κιν

Ένα περιστατικό που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2023 επανήλθε στο προσκήνιο, με βίντεο όπου διακρίνεται ο Ρόι Κιν να χτυπά έναν οπαδό της Άρσεναλ με αγκωνιά να γίνεται viral.

Αυτές τις μέρες εκδικάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση, με το βίντεο από κάμερα ασφαλείας του Emirates να έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό διακρίνεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έρχεται έρχεται στα χέρια με τον 43χρονο Σκοτ Λο την ημέρα του αγώνα μεταξύ Λονδρέζων και «κόκκινων διαβόλων» στο Λονδίνο.

Ο Ιρλανδός τραβά από την μπλούζα τον άντρα και τον χτυπά με τον αγκώνα του, προτού επέμβει ο άλλοτε μπακ της Μάντσεστερ Σίτι, Μίκα Ρίτσαρντς, που τράβηξε μακριά τον Λο.

Ο Κιν υποστηρίζει ότι νωρίτερα, ο φίλος της Άρσεναλ του έριξε κουτουλιά, κάτι που η πλευρά του δεύτερου αρνείται - υποστηρίζοντας ότι ο Λο βιαζόταν να πάει στην τουαλέτα και χρησιμοποίησε το κεφάλι του για αυτοάμυνα όταν ο Ιρλανδός τον αποκάλεσε «χοντρούλη».

Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: οπαδός Άρσεναλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark