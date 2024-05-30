Παναθηναϊκός: Οι οδηγοί του διώροφου πούλμαν και το παρασκήνιο των πανηγυρισμών

Το έβδομο αστέρι ράφτηκε στην φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Έργκιν Αταμάν γνώρισαν την αποθέωση χιλιάδων οπαδών στην Αθήνα. Πρώτα στο αεροδρόμιο και ύστερα από τρεις ώρες στο ΟΑΚΑ. Με τον δικό τους ρυθμό έζησαν τους πανηγυρισμούς και οι δυο οδηγοί του “πράσινου” πούλμαν της ομάδας.

