Παναθηναϊκός: Οι οδηγοί του διώροφου πούλμαν και το παρασκήνιο των πανηγυρισμών

Οι δυο οδηγοί του πράσινου πούλμαν που έφεραν την ομάδα στο ΟΑΚΑ μιλούν αποκλειστικά στο paopantou για τις μαγικές στιγμές που έζησαν

Παίκτες Παναθηναϊκού

Το έβδομο αστέρι ράφτηκε στην φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Έργκιν Αταμάν γνώρισαν την αποθέωση χιλιάδων οπαδών στην Αθήνα. Πρώτα στο αεροδρόμιο και ύστερα από τρεις ώρες στο ΟΑΚΑ. Με τον δικό τους ρυθμό έζησαν τους πανηγυρισμούς και οι δυο οδηγοί του “πράσινου” πούλμαν της ομάδας.

