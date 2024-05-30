Η έλευση του Ντάβιντ Κάρμο τον Ιανουάριο στον Ολυμπιακό, έλυσε πολλά ανασταλτικά ζητήματα στην ομάδα. Η ποιότητα του Πορτογάλου με ρίζες από την Αγκόλα στόπερ ξεχειλίζει και η μεταμόρφωση των «ερυθρόλευκων» αμυντικά είναι μεγάλη.

MUITOS PARABÉNS DAVID CARMO!🏆👏



Estou muito feliz pelo David Carmo!



Fez uma final fantástica, e depois de todas as humilhações que foi sujeito pelo ainda Treinador do @FCPorto, a reação que teve no final do jogo diz tudo!



#CONFERENCEnaSPORTTV #LigaConference #FCPorto pic.twitter.com/EuJAYIiYEL May 29, 2024

Ο Ολυμπιακός, ασφαλώς, και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διατηρήσει αυτό τον τρομερό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του που συνέβαλε και αυτός στην κατάκτηση του Conference League, αλλά ασφαλώς και η ρήτρα των 17,5 εκατ. ευρώ που του έχει τοποθετήσει η Πόρτο μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και απαγορευτική.

Πάντως, οι Πορτογάλοι τονίζουν πως οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται άμεσα να καταθέσουν πρόταση για να διατηρήσουν στο ρόστερ τους και τη νέα σεζόν τον Κάρμο. Η πρόταση θα είναι για ανανέωση του δανεισμού για έναν ακόμη χρόνο, καταβάλλοντας ενοίκιο ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, θα υπάρξει και ρήτρα στα 12 εκατ. ευρώ, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη από την υπάρχουσα. Ωστόσο, η Πόρτο φέρεται να είναι διατεθειμένη αρχικά να εξετάσει άλλες λύσεις, είτε δηλαδή να τον κρατήσει ή να τον πουλήσει, και έχει ως έσχατη περίπτωση τον νέο δανεισμό του Κάρμο.

Βέβαια, η αλλαγή τόσο στην προεδρία της Πόρτο, με τον Βίλας Μπόας να αναλαμβάνει, όσο και με την επικείμενη στην τεχνική ηγεσία αφού ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο αποχωρεί, θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

