«Κάνει πρόταση στην Πόρτο για τον Κάρμο ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Πορτογάλους ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Πόρτο για να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Ντάβιντ Κάρμο

Η έλευση του Ντάβιντ Κάρμο τον Ιανουάριο στον Ολυμπιακό, έλυσε πολλά ανασταλτικά ζητήματα στην ομάδα. Η ποιότητα του Πορτογάλου με ρίζες από την Αγκόλα στόπερ ξεχειλίζει και η μεταμόρφωση των «ερυθρόλευκων» αμυντικά είναι μεγάλη.

Ο Ολυμπιακός, ασφαλώς, και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διατηρήσει αυτό τον τρομερό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του που συνέβαλε και αυτός στην κατάκτηση του Conference League, αλλά ασφαλώς και η ρήτρα των 17,5 εκατ. ευρώ που του έχει τοποθετήσει η Πόρτο μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και απαγορευτική.

Πάντως, οι Πορτογάλοι τονίζουν πως οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται άμεσα να καταθέσουν πρόταση για να διατηρήσουν στο ρόστερ τους και τη νέα σεζόν τον Κάρμο. Η πρόταση θα είναι για ανανέωση του δανεισμού για έναν ακόμη χρόνο, καταβάλλοντας ενοίκιο ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, θα υπάρξει και ρήτρα στα 12 εκατ. ευρώ, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη από την υπάρχουσα. Ωστόσο, η Πόρτο φέρεται να είναι διατεθειμένη αρχικά να εξετάσει άλλες λύσεις, είτε δηλαδή να τον κρατήσει ή να τον πουλήσει, και έχει ως έσχατη περίπτωση τον νέο δανεισμό του Κάρμο.

Βέβαια, η αλλαγή τόσο στην προεδρία της Πόρτο, με τον Βίλας Μπόας να αναλαμβάνει, όσο και με την επικείμενη στην τεχνική ηγεσία αφού ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο αποχωρεί, θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

sport-fm.gr

