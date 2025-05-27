Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έτοιμος για το 8ο χρυσό με κορυφαία επίδοση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού ο Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε άρτια εμφάνιση στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία και έδειξε έτοιμος για το 8ο χρυσό στην καριέρα του

Πετρούνιας

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άνοιξε η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία για τον Λευτέρη Πετρούνια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό, τερμάτισε με την κορυφαία επίδοση και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό των κρίκων, όπου θα διεκδικήσει το 8ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του,

Ο Πετρούνιας παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, με το οποίο συγκέντρωσε 14,700 στη βαθμολογία. Το πρόγραμμα που εκτέλεσε είχε συντελεστή δυσκολίας 5,700, ενώ στον τομέα της εκτέλεσης βαθμολογήθηκε με 9,000.

Πλέον, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα περιμένει τη διεξαγωγή του τρίτου προκριματικού ομίλου, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι κυριότεροι ανταγωνιστές του, για να μάθει τα ονόματα των υπόλοιπων επτά φιναλίστ του τελικού της Παρασκευής (30 Μαΐου).

Δείτε το πρόγραμμά του:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λευτέρης Πετρούνιας στίβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark