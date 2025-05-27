Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άνοιξε η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία για τον Λευτέρη Πετρούνια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση στον προκριματικό, τερμάτισε με την κορυφαία επίδοση και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό των κρίκων, όπου θα διεκδικήσει το 8ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του,

Ο Πετρούνιας παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, με το οποίο συγκέντρωσε 14,700 στη βαθμολογία. Το πρόγραμμα που εκτέλεσε είχε συντελεστή δυσκολίας 5,700, ενώ στον τομέα της εκτέλεσης βαθμολογήθηκε με 9,000.

Πλέον, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα περιμένει τη διεξαγωγή του τρίτου προκριματικού ομίλου, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι κυριότεροι ανταγωνιστές του, για να μάθει τα ονόματα των υπόλοιπων επτά φιναλίστ του τελικού της Παρασκευής (30 Μαΐου).

Δείτε το πρόγραμμά του:

