«Το μέλλον είναι εδώ»: Έδεσε τον Γιαμάλ ως το 2031 η Μπαρτσελόνα

Επίσημη μορφή πήρε η πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Λαμίν Γιαμάλ με την Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν πως ο ταλαντούχος εξτρέμ θα παραμείνει κάτοχος Καταλονίας για πολλά ακόμη χρόνια, ως το καλοκαίρι του 2031 και το συνόδευσαν με την ατάκα «το μέλλον είναι εδώ».

Στο νέο συμβόλαιο του Γιαμάλ υπάρχουν πολλοί όροι που μπορούν να αυξήσουν το ποσό των 15 εκατ. ευρώ που θα λαμβάνει ετησίως, μεταξύ άλλων η κατάκτηση του Champions League και της Χρυσής Μπάλας.

«Η Μπαρτσελόνα και ο Λαμίν Γιαμάλ κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο θα τον δεσμεύει με τον σύλλογο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.



Ο παίκτης υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο αυτή την Τρίτη στα γραφεία του συλλόγου σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, τον πρώτο αντιπρόεδρο Ράφα Γιούστε και τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Άντερσον Λουίς ντε Σόουζα «Ντέκο», μεταξύ άλλων.



Η ανανέωση του Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί απόδειξη της σταθερότητας του έργου της Μπάρτσα. Είναι μια εμφάνιση που λίγοι θυμούνται στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή, η οποία ξεκίνησε με το ντεμπούτο του στις 29 Απριλίου 2023, ακόμα σε ηλικία 15 ετών. Από εκείνη την ημέρα, ο παίκτης έχει μόνο αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, χωρίς να αφήνει στην άκρη το διασκεδαστικό, γενναίο και αδιάκοπο στυλ του», αναφέρει η ανακοίνωση των Καταλανών.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025

