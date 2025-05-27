Πανσερραϊκός: Τέλος ο Φεράντο από την τεχνική ηγεσία

Παρελθόν αποτελεί από τον Πανσερραϊκό ο Χουάν Φεράντο.

Η ομάδα των Σερρών ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κριστιάνο Μπάτσι.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Juan Ferrando.

Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας, με την εξασφάλιση της συμμετοχής της στην Super League για 3η συνεχόμενη χρονιά και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

