«Ο Ολυμπιακός δίνει 8-9 εκατ. ευρώ για τον Μπόρχα Σάινθ»

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του Μπόρχα Σάινθ, όπως ενημερωθήκατε από τον Γιώργο Τσανάκα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM το πρωί της Τρίτης.

Ο Ισπανός εξτρέμ ανήκει στη Νόριτς, έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο αλλά έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους, τόσο της Premier League όσο και της La Liga και φυσικά των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ, Ογκούζ Ορούτς, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την κατάσταση του 24χρονου εξτρέμ και μάλιστα φέρεται διατεθειμένος να δώσει ένα ποσό ύψους 8-9 εκατ. ευρώ στα «καναρίνια» για τον Μπόρχα Σάινθ.

Μένει να διαπιστωθεί ασφαλώς και η στάση της Νόριτς, η οποία φέρεται να ζητά ένα μεγαλύτερο ποσό για να τον παραχωρήσει, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι από την Ισπανία, συνδέοντας τον Βάσκο μεσοεπιθετικό και με την Μπιλμπάο.

Στη σεζόν που μας πέρασε, ο Σάινθ έγραψε 41 συμμετοχές στην Championship με τη Νόριτς, σκοράροντας 18 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.