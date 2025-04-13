Η ΠΑΕ ΑΕΚ καταγγέλλει επίθεση από μη διαπιστευμένους με πολιτικά στη φυσούνα του «Γ. Καραϊσκάκης» μετά το τέλος του ντέρμπι! Ένα ντέρμπι, θυμίζουμε, το οποίο με τη λήξη του είχε ξύλο μεταξύ ποδοσφαιριστών στο χορτάρι! Ωστόσο, φαίνεται πως η ένταση συνεχίστηκε και στη φυσούνα του Καραϊσκάκη, εκεί όπου η Ένωση κάνει λόγο για επίθεση από μη διαπιστευμένους με πολιτικά κατά των «κιτρινόμαυρων».

Τουλάχιστον 4-5 άτομα, όπως τονίζουν από την ΑΕΚ, επιτέθηκαν απρόκλητα σε παίκτες της και η σύρραξη ήταν εκτεταμένη. Η αστυνομία προσπάθησε να προστατεύσει τους παίκτες, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως κατέβηκε στα αποδυτήρια και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην ομάδα.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης πήγε και στους παρατηρητές, προκειμένου να κάνει την καταγγελία και να βρεθούν εκείνοι, που επιτέθηκαν στους παίκτες της ομάδας του.

