Μεντιλίμπαρ: «Είναι κάτι μοναδικό για μένα, το ζω πρώτη φορά»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με σκορ 1-0 επί της ΑΕΚ και την οριστική κατάκτηση του πρωταθλήματος για 48η φορά

Μεντιλίμπαρ με παίκτες

Ένας κυρίαρχος Ολυμπιακός σε όλο το ματς, επικράτησε δίκαια με 1-0 της ΑΕΚ στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» και κατέκτησε και μαθηματικά τον 48ο τίτλο της ιστορίας του στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Μετά την αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε τα συναισθήματά του για το γεγονός πως κατακτά για πρώτη φορά εγχώριο πρωτάθλημα με ομάδα του, ενώ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη διάρκεια στη σεζόν, η οποία τους οδήγησε στον τίτλο.

«Είναι κάτι μοναδικό για μένα, είναι η πρώτη φορά που κατακτώ πρωτάθλημα. Όλα τα παιχνίδια ήταν καθοριστικά, όλη τη χρονιά είχαμε μία κανονικότητα, δεν οφείλεται το πρωτάθλημα σε συγκεκριμένα παιχνίδια αλλά σε όλα.

Ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε τη σημερινή άμυνα της ΑΕΚ, έκαναν ένα λάθος και ευτυχώς καταφέραμε να το εκμεταλλευτούμε και να βάλουμε γκολ. Έκανε ένα καλό παιχνίδι η ΑΕΚ και μας δυσκόλεψε πολύ», ανέφερε αναλυτικά.

Πηγή: sport-fm.gr

