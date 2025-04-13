Ηλιόπουλος: «Τραμπούκοι χτύπησαν Ρότα και Κοϊτά - Είναι βούρκος, είναι ντροπή»

Το μεγάλο αφεντικό της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, εμφανίστηκε φοβερά εκνευρισμένος έπειτα απ' όσα έγιναν στο Φάληρο και μετά την καταγγελία της «Ένωσης» για επίθεση σε παίκτες της από μη διαπιστευμένους στη φυσούνα.

Έχοντας βρεθεί και στο δωμάτιο των παρατηρηρών, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ μίλησε αμέσως μετά στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τις άσχημες εικόνες, λέγοντας:

«Τραμπούκοι και ιδιώτες να χτυπούν παίκτες. Το κατήγγειλαν Ρότα και Κοϊτά. Είναι τραγικό. Το ποδόσφαιρο ξαναγυρίζει πίσω. Είναι αίσχος. Είναι βούρκος. Είναι τραμπουκισμοί. Είναι αλητεία. Λυπάμαι που το ποδόσφαιρο σήμερα έχει τέτοια πράγματα… Λυπάμαι γι’ αυτή την κατάντια και την ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σκέφτομαι να κάτσω και να σκεφτώ τι να κάνω με την αλητεία…».

