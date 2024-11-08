Πέντε σημεία που θα κρίνουν το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Η τρίτη μάχη της σεζόν για τους «αιώνιους» προμηνύεται η πιο αμφίρροπη. Μετά την κυριαρχία του Ολυμπιακού στο Σούπερ Καπ και του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες αναμετρώνται την Παρασκευή για την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ φτάνοντας στο μεγάλο αυτό παιχνίδι στην καλύτερη φόρμα τους μέσα στη σεζόν. Το sport-fm.gr αναλύει πέντε σημεία που θα κριθεί η αναμέτρηση.

-το «σημάδι» του Παναθηναϊκού στις αλλαγές του Ολυμπιακού:

Ένα από τα μεγάλα «κλειδιά» της νίκης του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ ήταν το… ανελέητο «σημάδι» πάνω στην άμυνα με αλλαγές του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» γκαρντ με ένα απλό σκριν έφερναν απέναντί τους τον πιο αδύναμο αμυντικά αντίπαλο, συνήθως απέναντι στον Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό στη συνέχεια να αξιοποιεί τις αρετές του στο ένας εναντίον ενός σκοράροντας ή δημιουργώντας ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Συνήθως ο «στόχος» ήταν ο Βεζένκοφ ή ο Φουρνιέ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκε εκτεθειμένος ακόμη και ο Φαλ. Θα έχουν ενδιαφέρον οι προσαρμογές που θα θελήσει να κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πιθανώς να μην πάει σε άμυνα με αλλαγές, ειδικά απέναντι σε συγκεκριμένους παίκτες, αναθέτοντας στους περιφερειακούς αμυντικούς να «σπάνε» τα σκριν.

-τα τρία γκαρντ του Παναθηναϊκού και οι περισσότερες σε σχέση με το ΣΕΦ λύσεις του Ολυμπιακού:

Συνταγή που κερδίζει δεν έχει λόγο να αλλάξει, γι’ αυτό και ο Εργκίν Αταμάν είναι δεδομένο πως θα ποντάρει για πολλά λεπτά σε σχήμα με τρία γκαρντ, που λειτούργησε υποδειγματικά στις μεγάλες εκτός έδρας νίκες με Φενέρ, Ολυμπιακό και Ερυθρό Αστέρα. Έχοντας άλλωστε τέσσερα γκαρντ τέτοιου επιπέδου διαθέτει την ευχέρεια να το κάνει, αλλά και να μην καταπονεί τους περιφερειακούς του με τόσα πολλά συνεχόμενα λεπτά όπως πέρσι. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Ολυμπιακός θα έχει περισσότερα κορμιά στην περιφέρεια να επιστρατεύσει για την αντιμετώπιση των γκαρντ του Παναθηναϊκού. Γκος και ΜακΚίσικ έλειψαν πολύ από το παιχνίδι του ΣΕΦ, αφού εκτός των άλλων μπορούν να… κουράσουν πολύ περισσότερο την άμυνα των γκαρντ των «πράσινων» σε σχέση με Γουόκαπ και Βιλντόσα. Δεν είναι, επίσης, απίθανο ο Ολυμπιακός να «επενδύσει» στο μέγεθός του και να δώσει αρκετά λεπτά στο «3» όχι μόνο στον Παπανικολάου αλλά και στον Πίτερς.

-οι «κανονικοί» Φαλ και Μιλουτίνοφ μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα:

Η θεωρητική υπεροπλία του Ολυμπιακού στη θέση «5», τουλάχιστον σε πλήθος κορμιών, δεν αποτυπώθηκε στο ΣΕΦ. Με τους δύο «βασικούς» του σέντερ να παίζουν συνολικά 24 λεπτά και τον αδύναμο αμυντικά Ράιτ να παίζει τον υπόλοιπο χρόνο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν αξιοποίησαν την υπεροχή τους. Αντίθετα Λεσόρ και Μήτογλου, που μοιράστηκαν το χρόνο στο «5» για τον Παναθηναϊκό, έγιναν πολύ επιδραστικοί. Πλέον, ωστόσο, οι δύο σέντερ του Ολυμπιακού δείχνουν σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση μετά τους τραυματισμούς τους, δεδομένα θα πάρουν περισσότερο χρόνο και σίγουρα μπορούν να προσφέρουν πολλά στην ομάδα τους. Από την άλλη, βέβαια, ο Παναθηναϊκός θα έχει τη βοήθεια του Γιουρτσεβέν που απουσίαζε από το ΣΕΦ.

-η κομβική μονομαχία Χουάντσο-Βεζένκοφ:

Ιδιαίτερα σημαντική για την έκβαση του τρίτου ντέρμπι της σεζόν θα είναι η προσωπική μονομαχία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Σάσα Βεζένκοφ. Το επιθετικό βαρόμετρο του Ολυμπιακού θα σκοράρει και πάλι αρκετά, ωστόσο το θέμα είναι πόσο θα… κοπιάσει γι’ αυτό. Στο ματς του ΣΕΦ είχε μεν 19 πόντους αλλά με 2/7 τρίποντα, ενώ στο χρόνο που αγωνίστηκε (33:05) η ομάδα του ήταν στο +4 ή αλλιώς στο +3,4 ανά 100 κατοχές. Ο Ισπανός φόργουορντ, σε έναν πιο αμυντικό ρόλο, μπορεί να είχε μόλις 4 πόντους με 2/6 σουτ, αλλά στα 33:27 που πάτησε παρκέ ο Παναθηναϊκός ήταν στο +12 ή στο +25,8 ανά 100 κατοχές.

-ο έλεγχος των ριμπάουντ:

Η μάχη των κατοχών θα παίξει τεράστιο ρόλο στο αποτέλεσμα του ντέρμπι και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας θα είναι καθοριστικός ως προς αυτό. Ο Παναθηναϊκός-για την ώρα-είναι καλύτερος σε αυτό το κομμάτι καθώς παίρνει το 72,6% των ριμπάουντ από τις άστοχες προσπάθειες των αντιπάλων του, αλλά και το 34,4% μετά από δικά του χαμένα σουτ. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, μαζεύει το 67,1% των ριμπάουντ από τις άστοχες προσπάθειες των αντιπάλων του (και το 29,6% από τις δικές του), ωστόσο από το 61% που είχε μέχρι την 5η αγωνιστική, στην τελευταία διαβολοβδομάδα με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα εκτοξεύτηκε στο 84% (!) δείχνοντας τεράστια βελτίωση.

