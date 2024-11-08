Το ντέρμπι ΠΑΟΚ –Ολυμπιακός και άλλα ενδιαφέροντα ματς έχει το μενού του ελληνικού πρωταθλήματος με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να… βρίσκει δίχτυα!

Η μονομαχία ανάμεσα στο «δικέφαλο» του Βορρά και τους «ερυθρόλευκους» είναι το δυνατό χαρτί της 11 ης αγωνιστικής. Την Κυριακή (10/11) στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας οι δύο ομάδες αφήνουν πίσω τους τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα τα δώσουν όλα για την νίκη.

Μια ώρα νωρίτερα στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στο κυνήγι των πρωτοπόρων υποδέχεται τη Λαμία και θέλει να συνεχίσει με νίκες. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια επιθυμεί να χτίσει σερί και απέναντι του έχει την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Το πρόγραμμα της ημέρας όμως αρχίζει από το «Γεντί Κουλέ». Ο ΟΦΗ σκοπεύει να γυρίσει στις νίκες με αντίπαλο την ATHENS KALLITHEA στις 16:00 ενώ στις 16:30, Λεβαδειακός και Βόλος έχουν το δικό τους ραντεβού!

Η αγωνιστική όμως ξεκινά το Σάββατο (09/11) στις 17:00 με την εκτός έδρας μάχη του Άρη στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον αξιόμαχο Παναιτωλικό και στις 18:45 έχουμε και Πανσερραϊκός- Ατρόμητος με τον Πάμπλο Γκαρσία να επιστρέφει στις Σέρρες.

Στις 20:00 η ΑΕΚ στην κεκλεισμένων των θυρών «Opap Arena» κοντράρεται με τον ανεβασμένο Αστέρα Τρίπολης και θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τυχόν στραβοπατήματα των άλλων διεκδικητών.

Μετά τη λήξη των αγώνων ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ για τα ματς της αγωνιστικής ενώ τα μεσάνυχτα ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά σε

εσάς.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και όλες οι μάχες του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν την σφραγίδα bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.