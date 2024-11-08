Το «αιώνιο» ντέρμπι είναι στο προσκήνιο της Euroleague για αυτή την εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το Paopantou.gr έφερε καλεσμένο τον Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς για να αναλύσει το παιχνίδι που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του το βράδυ της Παρασκεύης. Γιάνκοβιτς στο «P»: «Λείπει από τον Παναθηναϊκό ο Διαμαντίδης, εκεί θα κριθεί το ντέρμπι» (vid)

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.