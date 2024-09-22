Ο Ντιέγκο Αλόνσο δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού πως ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη μακριά από το επίπεδο που επιθυμεί ο ίδιος, αναλύοντας γιατί συμβαίνει αυτό.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Θα ήθελα να μας εξηγήσετε την διαφορά στην εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο σε σχέση με το δεύτερο. Τι αλλάξατε, τι είπατε στους παίκτες, ποια ήταν η διαφορά. Κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, όπου η ομάδα δεν δέχθηκε επιθέσεις όπως στο πρώτο. Και ένα δεύτερο, πόσο σημαντικό είναι σ' αυτή την φάση να νικάει η ομάδα ακόμα κι αν δυσκολεύεται;

«Καταρχάς παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα βελτιώνεται. Απέναντι στον ΠΑΟΚ δώσαμε μια καλή ομάδα. Θεωρώ ότι και σήμερα το επαναλάβαμε. Είναι σαφές ότι παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο απ' ότι στο πρώτο και ουσιαστικά οι κινήσεις ήταν δύο και πολύ σαφείς. Η πρώτη ήταν να βρισκόμαστε πιο κοντά κατά την διάρκεια της επίθεσης, διότι θα μπορούσαμε έτσι και να ανακτούμε την μπάλα πιο εύκολα και κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου αυτό δεν ήταν σαφές. Αυτό μας δημιούργησε την δυνατότητα να παίρνουμε την μπάλα πιο γρήγορα και να είμαστε κοντά στην αντίπαλη εστία. Το δεύτερο είναι ότι ήμασταν πολύ πιο επιθετικοί στις επιθέσεις μας. Κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου είχαμε πολλές φάσεις που βρεθήκαμε κοντά στην αντίπαλη εστία, αλλά μας έλειψε η επιθετικότητα και οι κάθετες μπαλιές. Αυτό είναι που βελτιώσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε τον ίδιο έλεγχο αλλά ήμασταν πιο επιθετικοί στην επίθεση και πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα. Θεωρώ ότι αρχίσαμε καλά το πρώτο ημίχρονο, αλλά όταν δεχτήκαμε το γκολ τα πράγματα έγιναν πιο συγκεχυμένα. Όμως, με τον χρόνο η ομάδα ανέκτησε τον έλεγχο και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε να κάνει αυτά που έπρεπε.

Για την δεύτερη ερώτηση, το να νικάς δεν είναι το πιο σημαντικό. Είναι το μοναδικό που πρέπει να κάνεις! Υπάρχει μόνο ένα πράγμα πιο σημαντικό από το να κερδίζεις. Να προετοιμάζεσαι για τη νίκη σου. Όταν κάποιος προετοιμάζεται, ξέρει γιατί νικάει. Ήδη εμείς γνωρίζουμε ποιος είναι ο δρόμος μας».

Αντιλαμβανόμαστε σε ορισμένα παιχνίδια με θεωρητικά κατώτερους αντιπάλους ότι πολλές φορές η ομάδα βγάζει άγχος στο παιχνίδι της. Ισχύει αυτό; Γενικά υπήρχε πίεση για το αποτέλεσμα μέσα στην εβδομάδα αυτή που δουλέψατε;

«Δουλέψαμε με πολλή ηρεμία. Αυτή ήταν η δεύτερη εβδομάδα που μπορούσαμε να δουλέψουμε προετοιμάζοντας ένα ματς Πρωταθλήματος, έχοντας στην διάθεσή μας 5 ημέρες προπόνησης. Δουλέψαμε με πολλή σοβαρότητα και εμπιστοσύνη. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε στους παίκτες εμπιστοσύνη κι αυτοπεποίθηση ώστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σαν ομάδα».

Με βάση τα δικά σας «θέλω» σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα και πότε πιστεύετε θα είναι πιο ψηλά, για να φτιάξετε αυτό που θέλετε στην ομάδα;

«Πολύ καλή ερώτηση. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα μακριά από αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε. Μπορούμε να είμαστε ακόμα καλύτερη ομάδα. Το πότε; Όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο δουλειάς με όλη την ομάδα. Αυτή ήταν η πρώτη εβδομάδα που μπορέσαμε να δουλέψουμε με όλη την ομάδα. Οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν στην διάρκεια της προετοιμασίας. Η ομάδα που έπαιξε σήμερα, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που ήταν στην διάρκεια της προετοιμασίας. Εγώ δεν μπορώ να ζητήσω υπομονή από κανέναν. Εγώ προσωπικά όμως, πρέπει να την έχω! Και πρέπει να δουλέψω ώστε καθημερινά η ομάδα να βελτιώνεται».

Στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, είδαμε τον Μλαντένοβις στο build-up να παίζει εσωτερικά, σαν δεύτερος αμυντικός μέσος. Σήμερα τον είδαμε ως αριστερό στόπερ στην τριάδα. Να περιμένουμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό; Έχετε στο μυαλό σας 2-3 πράγματα;

«Ακριβώς! Δουλεύουμε για να μπορέσουμε να είμαστε κάθε φορά και καλύτεροι. Άρα, ο συγκεκριμένος είναι ένας παίκτης πολυσχιδής, άρα μερικές φορές τον χρειαζόμαστε στο κέντρο, άλλες πίσω, άλλες προωθημένο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Αράο. Ορισμένες φορές τον χρειαζόμαστε στο κέντρο και άλλες στα μετόπισθεν. Και τον Μπακασέτα ορισμένες φορές τον θέλουμε ψηλά και άλλες πιο πίσω. Τον Τετέ, άλλες φορές τον θέλουμε πιο μέσα, άλλες πιο έξω. Περνώντας ο χρόνος, θα είμαστε καλύτεροι γιατί θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πού ακριβώς μπορεί να παίξει κάθε παίκτης».

