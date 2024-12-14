Πασάς… στην κορυφή η ΑΕΛ, ξέρανε τον Ηρακλή των δέκα παικτών

Ακόμη πιο κοντά στην πολυπόθητη επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία ήρθε το απόγευμα του Σαββάτου η ΑΕΛ! Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι «βυσσινί» βρήκαν δύο τέρματα με τον «killer» Πασά για να κάνουν την ανατροπή και να βρεθούν στο +14 από τον Ηρακλή που λύγισε από την κούραση και την γρήγορη αποβολή (30’) του Μπερτόγλιο!

Απερίσκεπτη ενέργεια και αποβολή για τον Αργεντινό λόγω… εγκληματικού τάκλιν στον Στίνα, με τους γηπεδούχους να έχουν στο πλάι τους τους οπαδούς τους, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις κερκίδες.

Πρώτη ήττα με τον Παύλο Δερμιτζάκη για τους γηπεδούχους, με τους φιλοξενούμενους να συνεχίζουν το αήττητο σερί τους και να φωνάζουν πως αυτή η άνοδος δεν μπορεί να χαθεί φέτος!

Η ΑΕΛ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και κρατούσε στο μισό γήπεδο τον Ηρακλή. Το ματς είχε πολλές μονομαχίες, ένταση και δυνατά μαρκαρίσματα, με τους γηπεδούχους να χτυπούν στο 24ο λεπτό με ξερό σουτ του Μιράντα εκτός περιοχής για το 1-0. Το «Καυτανζόγλειο» πήρε φωτιά, ο κόσμος μπήκε ακόμη περισσότερο στην εξίσωση και σύντομα μπήκε… μπαρούτι, όταν ο Μπερτόγλιο με αψυχολόγητη ενέργεια πήγε με εγκληματικό τάκλιν πάνω στον Στίνα και αποβλήθηκε στο 30’.

Η ένταση ήταν τρομερή τόσο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στους πάγκους, με τον ρέφερι κόκκινο να βγάζει έξι κίτρινες κάρτες στο πρώτο μέρος, το οποίο φαινόταν πως θα έβρισκε τον Γηραιό με προβάδισμα. Ωστόσο, μετά το μακρινό σουτ του Μωραΐτη, ο Μαρκετζάνι έκανε ασταθή επέμβαση και ο Πασάς πήρε το ριμπάουντ για να γράψει το 1-1 με το 10ο τέρμα του στην τελευταία φάση.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Ηρακλής είχε ψηλά τις γραμμές του και ήταν η ομάδα που προσπαθούσε περισσότερο να δημιουργήσει, με την ΑΕΛ να κάθεται πάνω στο ισόπαλο σκορ και να προσπαθεί να το διαχειριστεί. Κάτι που την βόλευε, αλλά δεν ήταν και λίγες οι φορές που χάρη στις καθοριστικές επεμβάσεις, κυρίως, του Βαφέα οι «βυσσινί» δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να μετουσιώσουν σε καλές στιγμές τις προϋποθέσεις που δημιουργούσαν.

Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη έπαιρνε ρίσκα, αφού γνώριζε πως μια πιθανή νίκη θα τους έβαζε ξανά γερά στο κόλπο της ανόδου, αλλά την πάτησαν στο 87ο λεπτό, όταν ο Πασάς μετά την γλυκιά σέντρα του Ακόστα, νίκησε τον Μαρκετζάνι με υπέροχη σκαστή κεφαλιά για να γράψει το 2-1. Σκορ που παρέμεινε ως το τελευταίο λεπτό του αγώνα, με τον κόσμο του Ηρακλή να χειροκροτά την ομάδα του, να γιουχάρει τον διαιτητή Κόκκινο και οι «βυσσινί» να πανηγυρίζουν ένα τεράστιο τρίποντο, δείχνοντας πως διαθέτουν μέταλλο πρωταθλητών.

