Με τέσσερις ήττες και μια νίκη στον πόντο, ο Παναθηναϊκός είναι φανερό πως διέρχεται περίοδο αγωνιστικής κρίσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των «πράσινων» εδράζεται στην άμυνά του, η οποία είναι η χειρότερη στην Ευρωλίγκα στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει παθητικό 127,3 πόντους ανά 100 κατοχές με τη Μακάμπι να ακολουθεί με 125,2 και την Μπάγερν με 124,1. Ο Ολυμπιακός δεν τα πάει πολύ καλύτερα, αφού η δική του άμυνα στο ίδιο διάστημα είναι η έκτη χειρότερη με 122 πόντους. Υπενθυμίζεται πως οι «αιώνιοι» ολοκλήρωσαν την περσινή Ευρωλίγκα ως οι δύο καλύτερες άμυνες της διοργάνωσης, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν παθητικό 109,5 πόντους ανά 100 κατοχές και τους «πράσινους» 110,2.

Παράλληλα, στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός προκαλεί τα λιγότερα λάθη από κάθε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας στους αντιπάλους του, με 14,2%, ενώ ο Ολυμπιακός είναι έβδομος με 15,8%. Οι πρωταθλητές Ευρώπης με 4,6 κάνουν τα δεύτερα λιγότερα λάθη (4,4 η Μπασκόνια), ενώ έβδομος με 5,8 είναι ο Ολυμπιακός.

Ο Παναθηναϊκός βλέπει τους αντιπάλους του στο ίδιο διάστημα να έχουν το υψηλότερο ποσοστό τριπόντων στη διοργάνωση με 42,5% (14ος με 33,1% ο Ολυμπιακός), αλλά και το πέμπτο στα δίποντα με 59,4% (έκτος με 59,2% ο Ολυμπιακός, χειρότερη όλων η Μπάγερν με 64,4%).

Στο κομμάτι των ριμπάουντ, ο Ολυμπιακός «προσφέρει» πολλά επιθετικά στους αντιπάλους του, οι οποίοι κερδίζουν το 37,9% των διαθέσιμων και έχουν την τρίτη χειρότερη επίδοση (πρώτη με 38,5% η Μακάμπι), ενώ ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι είναι καλός, με 27,8% και την 16η (ή… τρίτη καλύτερη) επίδοση.

Τέλος, η… χαλαρότητα στην άμυνα των «αιωνίων» απεικονίζεται και από το εξής στατιστικό: ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος και ο Παναθηναϊκός τρίτος στα λιγότερα φάουλ που κάνουν στην Ευρωλίγκα με 18,2 και 18,8 ανά αγώνα αντίστοιχα, πίσω μόνο από την Μπασκόνια που έχει 17,2.

