Κέντρικ Ναν: Με στυλ που θυμίζει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR εμφανίστηκε με διαφορετικό look και έγινε το νέο viral στιγμιότυπο των πρασίνων οπαδών

Ναν

Ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες του Παναθηναϊκού, εμφανίστηκε με αφάνα στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτοντας τα μαλλιά του και τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων και των οπαδών.

Αυτή η εμφάνιση του Αμερικανού θυμίζει έντονα τον διάσημο άκοπο οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, που έχει γίνει viral στην Premier League. 

