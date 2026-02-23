Κέντρικ Ναν: Με στυλ που θυμίζει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Κέντρικ Ναν, ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες του Παναθηναϊκού, εμφανίστηκε με αφάνα στο ΟΑΚΑ, αποκαλύπτοντας τα μαλλιά του και τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων και των οπαδών.
Αυτή η εμφάνιση του Αμερικανού θυμίζει έντονα τον διάσημο άκοπο οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ίλετ, που έχει γίνει viral στην Premier League.
