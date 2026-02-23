Λογαριασμός
Σενάριο-βόμβα στην Ισπανία για συμφωνία του Σιμεόνε με την Ίντερ

Στην Ισπανία κάνουν λόγο για συμφωνία της Ίντερ με τον Ντιέγκο Σιμέονε, που όπως αναφέρεται θα αποτελέσει παρελθόν από την Ατλέτικο στο τέλος της σεζόν

Σιμεόνε

Σενάριο-βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που αν επαληθευτεί θα αλλάξει πολλά, αφού στην Ισπανία κάνουν λόγο για αποχώρηση του Ντιέγκο Σιμέονε από την Ατλέτικο Μαδρίτης και συμφωνία με την Ίντερ!

Συγκεκριμένα, η ισπανική εκπομπή El Chiringuito de Jugones αναφέρει ότι ο Αργεντινός τεχνικός όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» μετά από 15 χρόνια, υπογράφοντας προσύμφωνο με τους Ιταλούς, που θα αναλάβει την ερχόμενη σεζόν.

Ο Σιμεόνε έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα της Μαδρίτης, με τους «νερατζούρι» να είναι στην κορυφή της Serie A υπό τις οδηγίες του Κρίστιαν Κίβου ενώ στο Champions League καλούνται να κάνουν την ανατροπή κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ για την πρόκριση στους «16» μετά την ήττα με 3-1 στη Νορβηγία.

Πηγή: sport-fm.gr

