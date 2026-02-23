Σενάριο-βόμβα στην Ισπανία για συμφωνία του Σιμεόνε με την Ίντερ

Σενάριο-βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που αν επαληθευτεί θα αλλάξει πολλά, αφού στην Ισπανία κάνουν λόγο για αποχώρηση του Ντιέγκο Σιμέονε από την Ατλέτικο Μαδρίτης και συμφωνία με την Ίντερ!

Συγκεκριμένα, η ισπανική εκπομπή El Chiringuito de Jugones αναφέρει ότι ο Αργεντινός τεχνικός όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος» μετά από 15 χρόνια, υπογράφοντας προσύμφωνο με τους Ιταλούς, που θα αναλάβει την ερχόμενη σεζόν.

Ο Σιμεόνε έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα της Μαδρίτης, με τους «νερατζούρι» να είναι στην κορυφή της Serie A υπό τις οδηγίες του Κρίστιαν Κίβου ενώ στο Champions League καλούνται να κάνουν την ανατροπή κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ για την πρόκριση στους «16» μετά την ήττα με 3-1 στη Νορβηγία.

