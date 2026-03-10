Τσιτσιπάς και Σάκκαρη κατεβαίνουν στο μεικτό διπλό του Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Ίνγκα Σβιάτεκ με 2-0 σετ στον τρίτο γύρο στο Indian Wells, ωστόσο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν θα αφήσει αμέσως το τουρνουά στην Καλιφόρνια.



Αντιθέτως, θα παραμείνει στις ΗΠΑ προκειμένου να αποτελέσει την παρτενέρ του Στέφανου Τσιτσιπά, στο μεικτό διπλό που επίσης «τρέχει» αυτό το διάστημα.

Συγκεκριμένα θα παίξουν τα ξημερώματα στον πρώτο γύρο με το δίδυμο Νταλίνινα και Χατσάνοφ, ενώ αν προκριθούν στα προημιτελικά, θα αναμετρηθούν με τους νικητές του ματς Στεφάνι/Αρέβαλο-Πέρες/Κράβιτς.

