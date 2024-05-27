Παρελθόν αποτελεί ο Ματιέ Βαλμπουενά για τον Απόλλωνα Λεμεσού

Η ομάδα της Κύπρου αποχαιρέτησε τον Γάλλο άσο, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του τη σεζόν 2023-24, πραμγατοποιώντας 36 εμφανίσεις, τις οποίες συνδύασε με 8 γκολ και 5 ασίστ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ματιέ Βαλμπουενά.

Η παρουσία του Γάλλου ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για τον σύλλογο καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή παγκοσμίου φήμης.

Η οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού ευχαριστεί τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται ότι καλύτερο τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία».

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος άσος (τον Σεπτέμβριο κλείνει τα 40) φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού το διάστημα 2019-23, πραγματοποιώντας 150 συμμετοχές, τις οποίες συνδύασε με 18 γκολ και 43 ασίστ.

