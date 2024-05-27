Ενδιαφέρεται για Κρις Τζόουνς η Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην Ευρωλίγκα καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, και πλέον στρέφεται στον τελευταίο στόχο της χρονιάς, αυτόν του πρωταθλήματος, ξεκινώντας παράλληλα το χτίσιμο του ρόστερ της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νικ Καλάθης θα αποχωρήσει για τη Μονακό, επομένως η τουρκική ομάδα ψάχνει έναν ποιοτικό γκαρντ έτσι ώστε να τον αντικαταστήσει, κοιτάζοντας με ενδιαφέρον την περίπτωση του Κρις Τζόουνς.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Βαλένθια έχει συμβόλαιο για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη με τον ισπανικό σύλλογο, με οψιόν για ανανέωση μέχρι το 2026. Παρόλα αυτά, υπάρχει χαμηλή ρήτρα, περί τα 300 χιλιάδες ευρώ, την οποία η Φενέρ φαίνεται διατεθειμένη να πληρώσει για να τον κάνει δικό της.

