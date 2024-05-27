Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στο γήπεδο «OPAP Arena» ενόψει του τελικού του Europa Conference League στις 29 Μαΐου, μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το γήπεδο ελέγχθηκε εξονυχιστικά από όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας καθώς και από κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η περίμετρος ασφαλείας που έχει στηθεί και έχει ελεγχθεί φυσικά, ενώ ελέγχθησαν και ασφαλίστηκαν οι έξοδοι κινδύνου.

Επιπρόσθετα, στο γήπεδο πραγματοποιήθηκαν και διάφορες δοκιμές για την λειτουργία του, πάντα υπό την επιτήρηση της Αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας η διανομή των διαπιστεύσεων στους μόνιμους κατοίκους που μένουν στην περιοχή γύρω από γήπεδο, προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν την ημέρα του τελικού.

Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ελέγχθηκε εξονυχιστικά το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας και πλέον φυλάσσεται μόνιμα από την Αστυνομία, την Ασφάλεια και την Πυροσβεστική.

Την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα βρίσκονται στο γήπεδο 120 εθελοντές διασώστες, ενώ για πρώτη φορά, εντός του γηπέδου και συγκεκριμένα σε κάθε θύρα και κάθε κερκίδα, θα υπάρχει πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ακόμα και αν πέσει κάτι μέσα στο γήπεδο, πχ κροτίδα, θα το απομακρύνουν επιτόπου οι πυροσβέστες, γρήγορα, χωρίς προβλήματα.

Τα εναέρια μέσα τα οποία θα καλύπτουν τον εναέριο χώρο και σε μεγαλύτερη ακτίνα από το γήπεδο, έχουν ολοκληρώσει την κατόπτευση του γηπέδου και έχει αποφασιστεί πού θα μπουν τα συστήματα άντι-drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εξασφαλισθεί τα νοσοκομεία που θα χρησιμοποιηθούν για ενδεχόμενη μεταφορά ασθενών, ενώ μέσα στην ημέρα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα ανακοινώσουν από τι ώρα δεν θα είναι ανοιχτοί οι σταθμοί για το επιβατικό κοινό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση υπάρξει.

Στους αστυνομικούς που θα καλύψουν τα μέτρα, ανάλογα φυσικά με το σημείο στο οποίο έχουν οριστεί, έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες ενεργειών.

Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο, αυτή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα προσέλθουν, σύμφωνα με πληροφορίες. Στα λεωφορεία και στα τρένα με τα οποία θα μεταβούν στα γήπεδα οι φίλαθλοι δεν θα μπει κανείς χωρίς εισιτήριο και ταυτότητα. Πριν την είσοδο του οποιουδήποτε στο γήπεδο θα γίνει σωματικός έλεγχος σε όλα τα σημεία.

Τέλος, αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι η μορφή του εισιτηρίου δεν επιτρέπει την πλαστογράφησή του, καθώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο εισιτήριο, ένας γραμμωτός κώδικας ασφαλείας, ο οποίος δεν αντιγράφεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

