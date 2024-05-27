bwin: Το Final Four της EuroLeague «βάφτηκε» χρυσό και πράσινο!

Το Βερολίνο «έβαλε» τα… καλά του. Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης για την σεζόν 2023-2024 πάτησαν στην γερμανική πρωτεύουσα, με τις δύο εξ αυτών να εκπροσωπούν την Ελλάδα. Η bwin, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της EuroLeague βρέθηκε και πάλι στην γιορτή της elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Εκεί, όπου ο Παναθηναϊκός επάξια αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης παίρνοντας το… στέμμα από το κεφάλι της «βασίλισσας» Ρεάλ Μαδρίτης.

Σεζόν βγαλμένη από… ταινία

Ο Παναθηναϊκός σε μία χρονιά βγαλμένη λες και είχε γραφτεί πρώτα σε σενάριο για ταινία, έκανε ένα απόλυτο, ένα ιστορικό comeback. Με νέο προπονητή, με πολλές μεταγραφές με… κάψα για να επανέλθει όχι από την 17η θέση της σεζόν 2022-2023 στις θέσεις ανταγωνισμού, αλλά αυτές του πρωταθλητισμού! Ο Εργκίν Αταμάν είχε «προειδοποιήσει» μόλις από τον Νοέμβριο τους φίλους του «τριφυλλιού», να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για να βρεθούν στο Βερολίνο. Έτσι κι έγινε!

Ο Τούρκος προπονητής οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη δική του… γη της επαγγελίας. Όπως το 2009 έτσι και το 2024 οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στο Final Four. Βρέθηκαν στην γερμανική πρωτεύουσα και κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό. Τότε το 5ο. Το βράδυ της 26ης Μαΐου το 7ο! Η Uber Arena, το Final Four της EuroLeague και το Βερολίνο «βάφτηκαν» σε χρώμα χρυσό και πράσινο. Γι’ αυτή την ανεπανάληπτη επιτυχία, όχι μόνο της κατάκτησης, αλλά του ταξιδιού μίας ομάδας, προπονητικού επιτελείου και παικτών που χτίστηκε και «ταξίδεψε» μαζί, χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρώσει χρόνο κοινής πορείας! Στην «πρωτεύουσα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, βρέθηκε και η bwin. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης, βρέθηκε στο πλευρό των ελληνικών ομάδων και περήφανα συγχαίρει τον Παναθηναϊκό, για την κατάκτηση της κούπας.

Τρίτο στη σειρά «ερυθρόλευκο» Final Four

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Final Four του Βερολίνου, σπάζοντας ακόμα ένα… ταβάνι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μέρος για τρίτη στη σειρά χρονιά στην γιορτή των κορυφαίων, καταγράφοντας ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Οι «ερυθρόλευκοι» προσπέρασαν κάθε δυσκολία, κάθε εμπόδιο και πήραν θέση… εκκίνησης στο σπριντ της τελικής τετράδας. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό παρουσιάστηκε ως δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους Πειραιώτες. Η «Βασίλισσα» εν τέλει πήρε την πρόκριση για τον τελικό και ο Ολυμπιακός διεκδίκησε και κέρδισε εν τέλει την 3η θέση στον μικρό τελικό επικρατώντας της Φενερμπαχτσέ και τώρα γυρνά «σελίδα» στις εντός των συνόρων υποχρεώσεις και τους τελικούς του Πρωταθλήματος. Στο πλευρό του - όπως πάντα - και η bwin. Μεγάλος Χορηγός των νταμπλούχων Ελλάδας. Μία σχέση των δύο πλευρών που χτίστηκε και πορεύεται για έξι συναπτά έτη, ξεπερνώντας τα «στενά» όρια της χορηγικής σχέσης.

bwin και μπάσκετ: Μία σχέση αγάπης που αντέχει στον χρόνο

Η bwin σταθερά και με συνέπεια στέκεται στο πλευρό των κορυφαίων του μπάσκετ. Η αγάπη του διεθνούς στοιχηματικού brand για την πορτοκαλί «θεά» είναι αποτυπωμένη εδώ και χρόνια. Πλέον επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο… Για μία δεκαετία σταθερά και με συνέπεια η bwin, αποτελεί τον Επίσημο Εθνικό της Turkish Airlines EuroLeague και του BKT EuroCup.

Παράλληλα, για έξι χρόνια στη σειρά, η bwin είναι ο Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μαζί επέστρεψαν στην elite της Ευρώπης και κατέκτησαν δύο Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδας. Επίσης η bwin βρίσκεται στο πλευρό και του Περιστερίου bwin, ως Ονομαστικός Χορηγός. Ακόμα μία συνεργασία που έφτασε σε κορυφαίο επίπεδο, με την παρουσία της ομάδας των Δυτικών Προαστίων στο Final Four του Basketball Champions League.

H bwin, Επίσημος Εθνικός της EuroLeague δίνει ραντεβού για το επόμενο Final Four. Με την ευχή να είναι μόνο μία. Το ελληνικό μπάσκετ που πλέον βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, να εκπροσωπηθεί και πάλι από τις δύο ομάδες του.

