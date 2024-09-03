Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης και ο Λάζαρος Στεφανίδης έκαναν το απίθανο «1-3» στη σφαιροβολία F32 των Αγώνων του Παρισιού, με τον πρώτο να στέφεται «χρυσός» Παραολυμπιονίκης και τον δεύτερο «χάλκινος».

Μάλιστα, ο Κωνσταντινίδης ανέβηκε στην κορυφή με νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ και χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό στους φετινούς Αγώνες και ένατο μετάλλιο συνολικά (1 χρυσό, 3 ασημένια, 5 χάλκινα).

O 54χρονος ήρθε στο Παρίσι έχοντας ατομικό ρεκόρ 11.60μ και φετινή κορυφαία επίδοση στα 10.56μ. Στον τελικό έριξε κατά σειρά 11.17 - 11.57 - 10.94 - 11.92 και 11.93 μέτρα στην τελευταία του προσπάθεια για να καταρρίψει δύο φορές το ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Λάζαρος Στεφανίδης που έριξε 9.84μ και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τον Κωνσταντινίδη και τον ανεξάρτητο (Ρώσο) Αλεξέι Τσούπκιν που έριξε 11.39μ.

Ο τρίτος Έλληνας του τελικού, Δημήτρης Ζησίδης έριξε 8.88μ για να ολοκληρώσει ως 6ος Παραρολυμπιονίκης τον τελικό κάνοντας επίσης μεγάλη εμφάνιση.

