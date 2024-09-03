Λογαριασμός
Πρώτη προπόνηση του Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Κώστα Φορτούνη στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Καλίτζ

Κώστας Φορτούνης

Νέα αρχή για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα έκανε την πρώτη του προπόνηση με την Αλ Καλίτζ.

Ο σαουδαραβικός σύλλογος ανέβασε μάλιστα στον επίσημο λογαριασμό του στο «X» φωτογραφίες του Έλληνα μεσοεπιθετικού από την προπόνηση, στις οποίες φαίνεται και ο συμπαίκτης του, πλέον, Δημήτρης Κουρμπέλης.

Δείτε το ποστάρισμα:

Πηγή: skai.gr

