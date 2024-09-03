Πρώτη προπόνηση του Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ

Νέα αρχή για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα έκανε την πρώτη του προπόνηση με την Αλ Καλίτζ.

Ο σαουδαραβικός σύλλογος ανέβασε μάλιστα στον επίσημο λογαριασμό του στο «X» φωτογραφίες του Έλληνα μεσοεπιθετικού από την προπόνηση, στις οποίες φαίνεται και ο συμπαίκτης του, πλέον, Δημήτρης Κουρμπέλης.

Δείτε το ποστάρισμα:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.