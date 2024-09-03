Πρώτη προπόνηση του Φορτούνη με την Αλ Καλίτζ

Νέα αρχή για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα έκανε την πρώτη του προπόνηση με την Αλ Καλίτζ.
Ο σαουδαραβικός σύλλογος ανέβασε μάλιστα στον επίσημο λογαριασμό του στο «X» φωτογραφίες του Έλληνα μεσοεπιθετικού από την προπόνηση, στις οποίες φαίνεται και ο συμπαίκτης του, πλέον, Δημήτρης Κουρμπέλης.
Δείτε το ποστάρισμα:
«كونستانتينوس فورتونيس» 🆕— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) September 2, 2024
في حصته التدريبية الأولى ✔️#يلا_خليج 🦅 pic.twitter.com/nlgbynz0dz
