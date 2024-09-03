Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγχαρητήρια του Μητσοτάκη σε Κωνσταντινίδη και Στεφανίδη για το χρυσό και χάλκινο μετάλλιο

Τα συγχαρητήριά του στους Θανάση Κωνσταντινίδη και Λάζαρο Στεφανίδη για το χρυσό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης έφερε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την πατρίδα μας, κάνοντας μάλιστα και ευρωπαϊκό ρεκόρ! Ενώ ο Λάζαρος Στεφανίδης κατέκτησε και αυτός το χάλκινο μετάλλιο, σε έναν θριαμβευτικό τελικό για την Ελλάδα!

Σας ευχαριστούμε!», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, για την επιτυχία του Θανάση Κωνσταντινίδη και του Λάζαρου Στεφανίδη που κατέκτησαν το χρυσό και χάλκινο μετάλλιο στη σφαιροβολία F32 στίβου των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Σας ευχαριστούμε! 🇬🇷 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 3, 2024

Πηγή: skai.gr

