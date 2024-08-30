Την δεύτερη μέρα των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού η Ελλάδα θα έχει συμμετοχή σε τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα και μία ιστορική παρουσία στο τάε κβον ντο.

Το πρόγραμμα για την ελληνική αποστολή θα ξεκινήσει με την κολύμβηση στην Λα Ντεφάνς Αρένα. Στην πρώτη προκριματική σειρά από τις δύο των 100μ ελεύθερο S5, που θα διεξαχθεί στις 10:30 θα αγωνιστεί ο Αλέξανδρος Λεργιός, ο οποίος θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μετά από δύο ώρες περίπου και συγκεκριμένα στις 12:40 θα ακολουθήσει η mixed σκυταλοδρομία 4Χ50μ ελεύθερο 20 πόντοι, όπου την ελληνική τετράδα θα συνθέσουν οι (Αλέξανδρος Λεργιός, Αντώνης Τσαπατάκης, Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη).

Μεταξύ των δύο αυτών αγωνισμάτων θα ξεκινήσει και το τάε κβο ντο, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.. Η Ελλάδα έχει δύο αθλήτριες σε αυτό το άθλημα, αλλά στις 30 του μηνός αγωνίζεται η Χριστίνα Γκέντζου. Στον γύρο των 16 της κατηγορίας -65κ Κ44, η 19χρονη θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Πολωνή Πατρίσια Ζέγουαρ και χρειάζεται νίκη για να καταφέρει να συνεχίσει στο τουρνουά. Η Γκέντζου ήταν πρώτη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, εκεί όπου η αντίπαλός της κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο αγώνας τους θα γίνει στις 11:02 στο Γκραν Παλέ.

Οι αθλητές του μπότσια συνεχίζουν τον αγώνα τους και δεύτερη μέρα στην Αρένα του Νοτίου Παρισιού. Η Άννα Ντέντα με ramp operator την Χριστίνα Ντέντα στην κατηγορία BC3 θα παίξει με την Αγιάνε Ιτσινόε (Ιαπωνία) στις 15:00 και στις 18:00 ακολουθεί η Χρυσή Μόρφη Μέντζου. Η έμπειρη αθλήτρια θα κοντραριστεί στην κατηγορία BC4 με την Κολομβιανή, Λέιντι Τσίκα Τσίκα. Στις 22:40 είναι η σειρά του Γρηγόρη Πολυχρονίδη με ramp operator την Κατερίνα Πατρώνη να αγωνιστεί. Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα, Μασαγιούκι Αρίτα στην κατηγορία BC3.

Έξω από το Παρίσι και συγκεκριμένα στο Σατορού γίνεται η σκοποβολή και αύριο στις 15:00 θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Γιαννούκαρης στα προκριματικά του αεροβόλου τουφεκίου 10μ ορθίως SH2 mixed (R5).

Πηγή: skai.gr

