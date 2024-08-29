Η 12χρονη αθλήτρια, Αρετή Αραβέλα Σπυρίδου, έδωσε σε όλους ένα μεγάλο μάθημα ψυχικής δύναμης και έγινε η πρώτη συμμετοχή από την ελληνική αποστολή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το φετινό καλοκαίρι.

Στον προκριματικό αγώνα 100 μ. ύπτιο, έζησε ένα από τα μεγάλα όνειρά της και θα έχει να θυμάται την πρώτη της παρουσία στη μεγάλη διοργάνωση.

Τερμάτισε στην 6η θέση και αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες, για να γίνει ακόμα πιο όμορφη η ανάμνησή της από αυτή την εμπειρία, κατά την οποία κατέγραψε χρόνο 3:45.65.

Η 12χρονη Αρετή Σπυρίδου αποτελεί την πιο νεαρή αθλήτρια της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

