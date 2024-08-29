Λογαριασμός
Οι πανηγυρισμοί στον bwinΣΠΟΡ FM στην επική πρόκριση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πήρε μάγκικη πρόκριση εις βάρος της Λανς και ο Διονύσης Δεσύλλας με τον Τάσο Νικολογιάννη τα… έδωσαν όλα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM

Το σποτάκι του bwinΣΠΟΡ FM από την επική πρόκριση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της Λανς στο κατάμεστο και… φλεγόμενο Ολυμπιακό στάδιο για τα playoffs του Conference League και, ανατρέποντας το εις βάρος του 2-1 από το πρώτο ματς, πήρε πανάξια το «εισιτήριο» για την League phase της διοργάνωσης!

Διονύσης Δεσύλλας και Τάσος Νικολογιάννης τα… έδωσαν όλα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

TAGS: Παναθηναϊκός Conference League
