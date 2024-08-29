Το σποτάκι του bwinΣΠΟΡ FM από την επική πρόκριση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της Λανς στο κατάμεστο και… φλεγόμενο Ολυμπιακό στάδιο για τα playoffs του Conference League και, ανατρέποντας το εις βάρος του 2-1 από το πρώτο ματς, πήρε πανάξια το «εισιτήριο» για την League phase της διοργάνωσης!



Διονύσης Δεσύλλας και Τάσος Νικολογιάννης τα… έδωσαν όλα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM, το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

