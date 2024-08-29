Σάμροκ Ρόβερς-ΠΑΟΚ: 0-2 - Έκλεισε θέση στη league phase του Europa League

Πήγε στην Ιρλανδία έχοντας εξασφαλισμένη, ουσιαστικά, την πρόκριση στη league phase του Europa League αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του και στη ρεβάνς με τη Σάμροκ Ρόβερς, την οποία νίκησε 2-0!



Οι Θεσσαλονικείς πέτυχαν αμφότερα τέρματα στο δεύτερο μέρος με Οζντόεφ και Ντεσπόντοφ, παίρνοντας το εισιτήριο με συνολικό σκορ 6-0.



Πλέον ο Δικέφαλος του Βορρά στρέφει το βλέμμα στην κλήρωση της Παρασκευής (30/08, 14:00), όπου θα μάθει τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει φέτος στο Europa.



Δεν πήρε μέρος στο τελευταίο του ματς ως παίκτης του ΠΑΟΚ ο Κουλιεράκης, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βόλφσμπουργκ.

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ντεσπόντοφ να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά και να σουτάρει, με τον Πελς να διώχνει σε κόρνερ.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα στην προσπάθεια του Μουργκ ένα λεπτό αργότερα, ενώ στο 10’ είχε διαδοχικές επεμβάσεις στα σουτ των Ζίβκοβιτς και Οζντόεφ.



Ο ρυθμός άρχισε σταδιακά να πέφτει, με τον Μουργκ να στέλνει άουτ την μπάλα με μακρινό σουτ στο 26’ και τον Πελς να αποκρούει την ωραία εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ στο δέκα λεπτά αργότερα, στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Περισσότερα στον sport-fm.gr



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Σάμροκ Ρόβερς (Στ. Μπράντλι): Πελς, Κλίρι, Λόπες, Κάβανο (65’ Κάβανο), Τάουελ, ΜακΈνεφ, Ο’Νιλ (Κ. Νούναν), Ο’Σάλιβαν Μπερνς (65’ Φαρούτζια), Μπάιρν (65’ Μαντρόιου), ΜακΝάλτι (65’ Μπιουρκ)



Στον πάγκο: Στίσι, Α. Νούναν, Χορ, Γουότς, Ντίλιον, Μπρίτον



ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Γιόνι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (76’ Σοάρες), Καμαρά, Οζντόεφ (71’ Σβαμπ), Ντεσπόντοφ, Μουργκ (71’ Τάισον), Ζίβκοβιτς (71’ Κωνσταντέλιας), Τισουντάλι (71’ Τσάλοφ)



Στον πάγκο: Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Κουλιεράκης, Βιεϊρίνια, Σάστρε, Θυμιάνης



Διαιτητής: Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους, Σουζιεντέλις (Λιθουανία)

4ος: Βαλικόνις (Λιθουανία)

VAR: Φαν Μπούκελ (Ολλανδία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.