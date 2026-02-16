«Δίκη στον ΣΚΑΪ»: Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Το ντέρμπι των «Δικεφάλων»: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Σχολιάζουν ο προπονητής Μιχάλης Ιορδανίδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή, Σωτήρη Βοργιά.

Θέμα: Τα χειραγωγημένα ματς πάλι στο προσκήνιο. Αναλύουν ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας, Σάββας Δημητριάδης και ο καθηγητής αθλητικού δικαίου και δικηγόρος, Γρηγόρης Ιωαννίδης.

Αποκάλυψη: Παράνομο στοίχημα: Με μηδενικό εισόδημα διακίνησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Στο studio, η ποινικολόγος Έλλη Μελέμη και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

