Παπαπέτρου: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να φοράς το εθνόσημο»

Με τεράστια σουτ του Βασίλη Τολιόπουλου και σπουδαία εμφάνιση του Ιωάννη Παπαπέτρου, η Ελλάδα επικράτησε 93-89 της Τσεχίας στην παράταση και προκρίθηκε στο Ευρωμπάσκετ του 2025.



Μετά την αναμέτρηση, ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού μίλησε για την ύψιστη τιμή που αποτελεί να αγωνίζεται ένας παίκτης με το εθνόσημο, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη-πρόκριση.

«Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να φοράς το, είμαστε ευλογημένοι και πολύ χαρούμενοι που πήραμε την πρόκριση. Όλοι δώσαμε το, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε λάθη, κάναμε πολλά και χαζά λάθη, έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα και αφήσαμε τηννα επιστρέψει πολλές φορές.Στο τέλος ήρθε το μεγάλο σουτ τουκαι στην παράταση παίξαμε ακόμη πιο σκληρά, βάλαμε μεγάλα σουτ και ήταν πολύ σημαντικό το ριμπάουντ τουστις χαμένες βολές του Τολιόπουλου, για να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε αναλυτικά ο Έλληνας φόργουορντ στη Nova:«Είχα πολύ καιρό να παίξω. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι πολύ. Για ακόμη μια φορά η Ελλάδα θα είναι στο Ευρωμπάσκετ.Ίσως είναι πιο ωραίο για τον κόσμο να έρχεται, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι και κινδυνεύσαμε να χάσουμε ένα δικό μας παιχνίδι. Ο Βασίλης έβαλεκαι πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη», είπε από την άλλη στην ΕΡΤ.

