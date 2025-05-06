ΠΑΟΚ: Χωρίς Χέντερσον για κλείσιμο της σεζόν

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς της Τετάρτης κόντρα στον Πανιώνιο στην Πυλαία για την πέμπτη θέση της φετινής Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στο «PAOK Sports Arena», υπό τις οδηγίες του Μάσιμο Καντσελιέρι.



Ο Ιταλός τεχνικός προπονητής θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, πλην του τραυματία Σέντρικ Χέντερσον. Ο τελευταίος θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης για τις ΗΠΑ, όπου και θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στον ώμο του.

