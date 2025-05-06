Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς Χέντερσον για κλείσιμο της σεζόν στον ΠΑΟΚ

Μετά από 50 επίσημα παιχνίδια στη φετινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την Τετάρτη τη φετινή σεζόν στο «PAOK Sports Arena», όπου υποδέχεται τον Πανιώνιο 

ΠΑΟΚ: Χωρίς Χέντερσον για κλείσιμο της σεζόν

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ματς της Τετάρτης κόντρα στον Πανιώνιο στην Πυλαία για την πέμπτη θέση της φετινής Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στο «PAOK Sports Arena», υπό τις οδηγίες του Μάσιμο Καντσελιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός προπονητής θα έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, πλην του τραυματία Σέντρικ Χέντερσον. Ο τελευταίος θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης για τις ΗΠΑ, όπου και θα αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στον ώμο του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Basket League Πανιώνιος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark