Παναθηναϊκός: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη με πρόεδρο Βρανόπουλο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού συγκροτήθηκε σε σώμα το απόγευμα της Τρίτης (6/5), στην πρώτη συνεδρίασή του μετά τις εκλογές της 27ης Απριλίου, με τον Δημήτρη Βρανόπουλο να αναλαμβάνει κι επίσημα την προεδρία έως το 2028, έχοντας αυξημένη πλειοψηφία όσον αφορά τα μέλη του ΔΣ με 6-2-1.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημοποιήθηκαν οι παραιτήσεις που είχαν υποβάλλει οι κύριοι Νίκος Κοκκινάκης, Δημήτρης Κοτσίρης και η κυρία Βαρβάρα Ευαγγελίδη, με τις κυρίες Κυριακή Γαλάνη, Έλλη Τερζάκη (της πλευράς Βρανόπουλου) και τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο (ουδέτερος) να παίρνουν τις θέσεις τους στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Καθήκοντα Α' αντιπροέδρου του Παναθηναϊκού, ανέλαβε ο εφοπλιστής Βασίλης Μπακολίτσας, ενώ γενικός αρχηγός θα είναι ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος υποψηφίου Προέδρου κ. Βρανόπουλου Δημητρίου, που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Απριλίου 2025, τα υποψήφια μέλη για το Δ.Σ. που εξελέγησαν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, συνήλθαν στην πρώτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας συγκροτήθηκαν σε σώμα οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Βρανόπουλος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Α': Μπακολίτσας Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας: Γαλάνη Κυριακή

Ταμίας: Βρανοπούλου Παναγιώτα

Γενικός Αρχηγός: Σταθοκωστόπουλος Βασίλειος

Έφορος Εγκαταστάσεων: Τερζάκη Έλλη

Σύμβουλοι: Παναγιωτόπουλος Σταύρος, Γιακουμεττής Ιάκωβος και Αντωνόπουλος Παναγιώτης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

