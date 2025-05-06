Μονακό: Έκοψε τη φόρα της Μπαρτσελόνα και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Θριάμβευσε στο συναρπαστικό Game 5 με την Μπαρτσελόνα και πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 4 της φετινής Ευρωλίγκας η Μονακό!



Μετά από μια αναμέτρηση που ήταν αμφίρροπη από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο της δευτερόλεπτο, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και στα συναισθήματα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε την οριακή νίκη με 85-84, έκανε το 3-2 στη σειρά με τους «μπλαουγκράνα» και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι, στη δεύτερη συμμετοχή της σε Final 4 της διοργάνωσης.

Κομβικός για τους νικητές ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος έπαιξε σε παιχνίδι Ευρωλίγκας για πρώτη φορά μετά από τις 13 Μαρτίου και έκανε... θραύση, με 17 πόντους (4/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 19 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Μάικ Τζέιμς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 5 ασίστ. Από την άλλη, για την Μπαρτσελόνα, δεν ήταν αρκετές οι προσπάθειες των Πάντερ (19π, 6 ριμπ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ (16π), Άντερσον (16π) και Φαλ (10π, 10 ριμπ).



Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μπαρτσελόνα να μπαίνει πιο δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα με 7-2, με τον Πάντερ να σκοράρει για τρεις και με τον Άντερσον να φτάνει από νωρίς τους 8 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 7-13. Η Μονακό αντέδρασε και με πρωταγωνιστή της τον Ντιαλό, ο οποίος είχε 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ισοφάρισε σε 13-13, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που έκλεισαν την πρώτη περίοδο όντας μπροστά με 19-15!

Η Μονακό πλησίασε στον πόντο (18-19) με καλάθι-φάουλ του Οκόμπο, με Μπριθουέλα και Ερνανγκόμεθ να επαναφέρουν την Μπαρτσελόνα στο +6 (18-24), ενώ λίγο αργότερα ο Παπαγιάννης έβαλε τους πρώτους πόντους του στα φετινά playoffs, μειώνοντας με τρίποντο σε 25-27. Ο Μπλόσομγκεϊμ έκανε το 28-29 και ο Οκόμπο έδωσε μετά από ώρα το προβάδισμα στη Μονακό (32-31), πριν ο Άντερσον φτάσει τους 11 με 3/3 τρίποντα, διαμορφώνοντας το 32-34. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν για πρώτη φορά στο ματς στο +6 (40-34), χάρη σε σερί τους 8-0, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Τζέιμς να σκοράρει για τρεις για να διαμορφώσει το 45-39!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, η Μονακό πήρε το πρώτο της διψήφιο προβάδισμα (49-39), χάρη σε συνεχόμενα καλάθια του Τζέιμς, με την Μπαρτσελόνα να αντιδρά και να μειώνει σε 54-50 με τρίποντο του Σατοράνσκι, πριν ο Ερνανγκόμεθ ισοφαρίσει σε 54-54 με διαδοχικά του καλάθια. Ο Στραζέλ με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους, κάνοντας και το 59-56, Πάντερ και Φαλ μείωσαν στον πόντο (63-62), πριν ο Λόιντ διαμορφώσει το 65-62, με δύο βολές του στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Η ντερμπάρα συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, με τον Μπριθουέλα να ισοφαρίζει με τρίποντό του και με τον Φαλ να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα (65-67), ενώ ο Παπαγιάννης έγινε διψήφιος με τρίποντό του, κάνοντας το 68-67! Με συνεχόμενους πόντους του Φαλ οι «μπλαουγκράνα» πέρασαν μπροστά με 71-68, Μπλόσομγκεϊμ και Τζέιμς έκαναν το 72-71, με τον Παπαγιάννη να βάζει σερί πόντους, για το 79-77! Πάρκερ και Πάντερ έβαλαν ξανά μπροστά την Μπαρτσελόνα, με 1:46 για το τέλος, ο Τζέιμς σκόραρε με μεγάλο λέι απ για το 85-84 και με 55'' στο ρολόι, ενώ στο φινάλε ο Παπαγιάννης αστόχησε σε hook και ο Άντερσον δεν μπόρεσε να ευστοχήσει σε τρίποντο νίκης για την Μπαρτσελόνα, με τη Μονακό να πανηγυρίζει την οριακή, αλλά πολύ μεγάλη νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 45-39, 65-62,

