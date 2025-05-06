Πέρασε από Γαλιλαία και πλησιάζει ημιτελικά η Χάποελ Τελ Αβίβ

Μια «ανάσα» από τα ημιτελικά του ισραηλινού πρωταθλήματος η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σάρωσε 93-78 τη Χάποελ Γκαίλ Γκιλμπόα στον δεύτερο μεταξύ τους προημιτελικό της Λίγκας κι έκανε το 2-0 στη σειρά, οπότε με νίκη την ερχόμενη Παρασκευή στον τρίτο αγώνα στην έδρα της η νικήτρια του φετινού EuroCup θα προκριθεί στην τετράδα, ειδάλλως οι δυο ομάδες θα τα ξαναπούν στη Γαλιλαία την επόμενη εβδομάδα.



Τα επιμέρους σκορ των φιλοξενούμενων σε τρίτη και τέταρτη περίοδο έκαναν τη διαφορά.

Κορυφαίοι της ομάδας του Τελ Αβίβ ήταν οι Τίμορ με 17, Μότλεϊ, Ζινάτ με 14, Φόστερ με 13 και Μπλέικνι με 11 πόντους.

